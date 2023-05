Nová kaplička nad Křimicemi

Vydání: 2023/19 Karel III. – korunován, aby sloužil, 9.5.2023, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Tři kamarádi z Křimic v Plzni se rozhodli postavit na rozcestí polních cest nedaleko svého bydliště kapličku zasvěcenou sv. Vojtěchovi. Téměř na rok přesně od zahájení stavby ji koncem dubna požehnal emeritní biskup František Radkovský.



Nově postavenou kapličku sv. Vojtěcha v Křimicích požehnal emeritní biskup František Radkovský společně s místním duchovním správcem o. Igorem Bibkem. Snímek archiv ÚMO Plzeň 5 – Křimice



Novotou zářící stavba zdaleka láká k zastavení pěší i cyklisty. „U známého jsem objevil formu na pozdně gotickou sochu sv. Mikuláše, která před lety sloužila k výrobě repliky pro kostel Čtrnácti svatých pomocníků v Abertamech. Napadlo mě nechat v ní odlít sochu pro Křimice, ale pozměnili jsme atributy, aby to byl svatý Vojtěch. Hledali jsme pro sochu umístění a nakonec jsme se rozhodli postavit samostatnou kapličku,“ vypráví Tomáš Kasal, jeden ze tří stavitelů. Druhým stavitelem byl křimický starosta Vít Mojžíš, třetím Petr Koudelka. Stavěli vlastníma rukama, postupně se přidalo několik místních řemeslníků a drobných sponzorů, zbytek zaplatili ze svého.



„Vybrali jsme hezké místo na rozcestí nad Dolovem, odkud je rozhled po krajině, vidět jsou vrchy Krkavec a Chlum, kolem vede cyklotrasa. Teoreticky tudy mohl putovat svatý Vojtěch při cestě z Říma do Prahy. Kaplička tvoří trojúhelník spolu s kostelem sv. Vojtěcha v nedalekých Vejprnicích a s rekonstruovaným křížem sv. Vojtěcha ve Vochově,“ popisuje Kasal. Vzhledem k tomu, že zmíněná místa jsou propojená cestami, mohl by zde vzniknout turistický a svatovojtěšský poutní okruh.



Kaplička sama je postavena v historizujícím stylu a tvůrci občas dostávají dotazy, proč není raději ve stylu moderním. „Podle sochy se nám zdálo, že moderní stavba by se k ní nehodila. Nechtěli jsme vymýšlet nějaké novotvary, zvolili jsme klasickou podobu kapliček a božích muk, která po staletí do české krajiny patří,“ shodli se všichni tři. Podle historických map Lobkowiczů prý nedaleko dokonce podobná stavba stávala.



Výklenek se sv. Vojtěchem je opatřen mříží, uprostřed níž se blyští mosazné srdce. „Posedět tu lidé mohou na lavičce vedle kapličky,“ zve Tomáš Kasal.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ







