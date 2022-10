Nemocniční kaplani složili slib

Vydání: 2022/44 Svátek všech přímluvců, 25.10.2022, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Při ekumenické bohoslužbě v olomouckém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie bylo do služby vysláno sedmnáct nemocničních kaplanů z Olomouce a okolí.



Ekumenickou bohoslužbu vedli biskup Josef Hrdlička a patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta (vlevo). Snímek Pavel Langer / Člověk a Víra



„Jako nemocniční kaplanka pracuji ve dvou zdravotnických zařízeních už osm let. Účast na této bohoslužbě mi dává možnost uvědomit si také ekumenický rozměr služby: přítomnost zástupců různých křesťanských církví i slova slibu, který jako nemocniční kaplani různých denominací vyslovujeme, jsou výrazem vzájemného respektu a vstřícné spolupráce,“ říká Kateřina Grygová, katolička, která působí v Nemocnici Šternberk a také v Odborném léčebném ústavu v Pasece.



Za důležitý okamžik považuje obřad i Jaroslav Křivánek z Církve československé husitské (CČSH), který poskytuje duchovní péči ve Fakultní nemocnici Olomouc. „Okamžik vyslání v sobě obsahuje mysterium: vysílající projevuje vyslanému důvěru a vyslaný se cítí být vázán svým posláním. Potvrzuje se mi také, že kaplan přináší něco, co ostatní profese v nemocničním prostředí postrádají – naslouchání, modlitbu, slova naděje nebo požehnání,“ říká.



„Tyto bohoslužby s vysíláním pořádáme po regionech, aby to byla skutečně místní záležitost, kam jsou zváni i věřící z okolních farností a zdravotníci z nemocnic, kde kaplani slouží,“ upozorňuje koordinátorka nemocničních kaplanů v arcidiecézi Marta Hošťálková. Podobná bohoslužba se uskuteční 26. listopadu v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.



JIŘÍ GRAČKA

