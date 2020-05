Nedožitých 100 let Karla Otčenáška

Vydání: 2020/22 Poděkování papeži ze světa i od nás, 26.5.2020, Autor: Pavel Sršeň

Příloha: Diecézní zpravodajství - Královehradecká diecéze

Rekviem za arcibiskupa Karla Otčenáška odsloužil v den výročí jeho úmrtí, ještě za platných epidemiologických omezení, v sobotu 23. května v katedrále Svatého Ducha pražský arcibiskup Dominik Duka.



Rekviem za 23. královéhradeckého biskupa se ve výroční den jeho skonu slouží v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové každoročně. Letos ho celebroval kardinál Dominik Duka. Snímek autor



S ním u obětního stolu koncelebrovali současný královéhradecký diecézní biskup Jan Vokál a pomocný biskup Josef Kajnek. „Arcibiskup Karel Otčenášek vždy a také ve stáří a nemoci vynikal velikou energií, která spojovala i zdánlivě nesourodé osoby do jednoho společenství, nikdy nikoho neodmítl, přijímal i nepřátele. Společenství církve bylo kolem něho patrné všude, kam přišel. Pan arcibiskup toto společenství neopustil a dál na něj shora dohlíží,“ řekl na úvod slavnosti královéhradecký biskup Jan Vokál.



Rekviem za přítomnosti primátora města Hradec Králové Alexandra Hrabálka a příbuzných arcibiskupa Otčenáška výrazně poznamenala skutečnost, že nebylo možné kolem obětního stolu v katedrále utvořit takové společenství, na která byl první polistopadový královéhradecký biskup zvyklý. Ti, kdo se nevešli do katedrály, měli možnost být alespoň blízko centra dění sledováním této mše svaté z lavic kostela Panny Marie Nanebevzaté, vzdáleného od katedrály několik desítek metrů, kam bohoslužbu přenášela TV Noe. Díky ní ji online vidělo velké množství lidí.



Online společenství



„Odvážím si s klidem tvrdit, že do trojice mužů, která tvořila viditelné znamení církve pronásledované, mučené, a přesto jednající, patří vedle kardinála Josefa Berana a kardinála Františka Tomáška i arcibiskup Karel Otčenášek,“ řekl v katedrále kardinál Dominik Duka a zavzpomínal na události, které ho s Karlem Otčenáškem spojovaly již od kardinálova mládí. „Žijeme v době, která od nás vyžaduje rozhodný krok. Arcibiskup Karel rozhodný krok musel učinit několikrát. A vždy ho konal s rozvahou a nikdy neztratil spojení s okolním světem. Proto si zaslouží velikou úctu,“ zmínil mimo jiné v homilii hlavní celebrant.



V průběhu bohoslužby zazněl v podání katedrálního sboru Cantores Gradecenses pod vedením Josefa Zadiny bohatý hudební program, který se symbolicky vztahoval k životu Karla Otčenáška. V úvodu slavnosti se katedrálou nesl chorál v latinském jazyce jako připomínka jeho studií v Římě a na připomínku jeho řeckokatolických spoluvězňů, kterých si velmi vážil, pak přítomní vyslechli staroslověnský prvek v modlitbě Gospodi pomiluj. Otčenáškovo přátelství se sv. Janem Pavlem II. měla za úkol připomenout píseň Kristus vítězí. Uprostřed mše svaté zazněla i sekvence z Requiem W. A. Mozarta, Biblická píseň č. 2 Antonína Dvořáka a skladby Petra Ebena.



PAVEL J. SRŠEŇ

