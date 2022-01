Návrat tříkrálových koledníků

4.1.2022, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Po roční pauze se letos v prvních dvou lednových týdnech opět vydají do ulic měst a obcí charitní tříkráloví koledníci.



V Klatovech požehnal P. Jaroslav Hůlle koledníkům 2. ledna v prostorách Domova pokojného stáří Naší Paní. Do ulic se pak vydali v roli tří králů i P. Emmanuel Okwudilichukwu Onuma, P. Timothy Terna Asongu a P. Marek Hric.Snímek Jiří Strašek, plzeňské biskupství



Vzhledem k pandemii ovšem za dodržování hygienických opatření. „Koledníků je zatím přihlášeno méně než v minulých letech. Mnozí jsou v karanténě, někde se hůře navazuje na roční přerušení koledy. Organizujeme koledování na 42 místech v plzeňské diecézi, konečný počet skupinek zatím neznáme, stále se lze hlásit. V Plzni jich je zatím utvořeno 75,“ vypočítává koordinátorka Tříkrálové sbírky Helena Pachnerová. „Musíme počítat i s tím, že někteří lidé, zejména ti starší, z obavy před nákazou koledníkům neotevřou. Proto se budeme soustředit hlavně na koledování venku. Všichni účastníci mají instrukce, jaká opatření dodržovat,“ upozorňuje koordinátorka. Mezi ně patří samozřejmě nasazené respirátory a rukavice a dodržení minimálně jeden a půlmetrové vzdálenosti od dárců. Koledníci nesmějí vstupovat do vnitřních prostor domů a bytů.



Stejně jako loni bude možné přispět Tříkrálové sbírce i pomocí online pokladničky na webu www.trikralovasbirka.cz, a sice až do 30. dubna, bankovním převodem či prostřednictvím stacionárních kasiček, které lze najít na veřejných místech, jako je např. lékárna, pošta, obchod, kostel či úřad, jejich umístění bude aktualizováno na webu Diecézní charity Plzeň. Novinkou je možnost přispět pomocí QR kódů.



Náklady stoupají



„Loni, kdy koledníci nechodili, se v naší diecézi vybralo dva a půl milionu korun oproti předchozím pěti milionům. Je to problém, narůstají nám provozní náklady i vzhledem ke covidu. Jdeme koledovat s odvahou a prosbou za Boží požehnání pro dobrou věc,“ konstatuje ředitel diecézní Charity Jiří Lodr, který se do koledování každoročně zapojuje jako jeden z králů. „Lidé, ve stáří osamocení, se každý rok velmi těší na setkání se třemi králi. Na osobní setkání se těší i rodiny s dětmi, kontakty v době pandemie bylo velmi těžké zachovat a chybí všem,“ připomíná.



Na koledu po Plzni vyrazí jako už v minulosti několikrát také biskup Tomáš Holub, a sice na svátek Tří králů 6. ledna v doprovodu zástupce hejtmanství a magistrátu. Na mnoha místech už proběhla či probíhají oblíbená veřejná požehnání tříkrálovým koledníkům, v Plzni jim požehnal biskup Tomáš Holub, v Karlových Varech emeritní biskup František Radkovský.



V plzeňské diecézi letos podpoří výnos sbírky zhruba šest desítek záměrů pomoci. Jedná se nejčastěji o podporu charitních sociálních služeb, dostane se i na pomoc např. dětem s těžkým handicapem. Vše lze najít na webu www.trikralovasbirka.cz/vyuziti.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

