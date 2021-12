Na betlémy do Lorety i na Svatou Horu

14.12.2021, Autor: Tereza Zavadilová

V pražské arcidiecézi je v rámci devátého ročníku projektu Betlémy 2021 k vidění přes 60 různých jesliček, a to v hlavním městě i jeho okolí.





Letos poprvé se akce účastní pražský „charitní“ kostel Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána. O svátcích bude otevřený denně, lidé si tam mohou přijít pro Betlémské světlo, prohlédnout si vyřezávané jesličky nebo poznat, jak si děti z rozvojových zemí, kterým Charita pomáhá, představují narození Ježíška. Mši sv. pro Arcidiecézní charitu Praha tam bude 20. prosince v 11.00 slavit kardinál Dominik Duka (který též minulý týden slavil v kostele sv. Štěpána mši sv. za zemřelé bezdomovce). Na druhý svátek vánoční v 17 hodin bude v charitním kostele uvedena Česká mše vánoční Jakuba J. Ryby.



Nově se zapojily také kostel sv. Václava v Jílovém u Prahy, kostel sv. Jiří ve Vraném nad Vltavou, kostel sv. Ondřeje ve Starém Kolíně, evangelické kostely Svaté Trojice v Libiši či kostel sv. Petra v Brandýse nad Labem nebo husitský sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra v Příbrami.



Na prohlídku unikátního betléma, který pochází částečně z první poloviny 18. století a má 48 figur až v životní velikosti, zve pražský kostel Panny Marie Andělské (vedle Lorety). Zvonohra Lorety bude navíc od Štědrého dne až do 2. ledna poprvé od konce 19. století hrát vánoční píseň – jaká to bude, je zatím tajné. Na čtvrtou adventní neděli se tam navíc chystá „Betlémské putování“, při němž návštěvníci nahlédnou do jindy nepřístupných prostor.



Do kostela Pražského Jezulátka zve návštěvníky už zvenku od zastávky tramvaje velký betlém malovaný na deskách. Na výstavu jesliček lákají mimo katedrálu také kostel sv. Karla Boromejského nebo Týnský chrám, kde se 7. ledna v 18 hodin koná vánoční koncert sboru Notre Dame. Dále zve k návštěvě jesliček vyšehradská bazilika sv. Petra a Pavla, dejvický kostel sv. Matěje, kde mají rozsáhlý perníkový betlém, nebo kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři, kde se na 25. prosince v 17 hodin chystá i živý betlém s ovečkami. A třeba v petrovickém kostele sv. Jakuba Staršího vystaví betlém složený z fotografií farníků. Tradiční výstava betlémů se až do 2. ledna koná také ve svatohorské Mníšecké kapli. Otevírací doby na krestanskevanoce.cz.



