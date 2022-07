Muzeum ukazuje život na faře

Život na staré faře nebo morové sloupy. Muzeum Mladoboleslavska na léto připravilo ve svých pobočkách několik výstav s duchovní tematikou.



Historická fara v Dolní Krupé hostí dvě výstavy. Snímek archiv muzea



Hned dvě z výstav lze v průběhu letních měsíců navštívit na faře v Dolní Krupé. Jedná se o roubené stavení, které je samo o sobě zajímavé a hodnotné. Farář tu sídlil až do konce druhé světové války, kdy odešel se svými odsunutými farníky. „Expozice na faře se skládá ze dvou částí. První je Život na faře, místnosti vybavené dobovým nábytkem přibližují zázemí hospodyně, černou kuchyni, farní kancelář, inspekční pokoj,“ popisuje Lenka Zikmundová z Muzea Mladoboleslavska. Druhá část se pak věnuje zaniklým obcím Ralska, dějinám Dolní Krupé, kostela, fary i odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce. „Tato témata jsou zpracována do knih, leporel, rozmístěných v místnostech fary, kde si je návštěvníci mohou libovolně půjčovat, přenášet a pročítat,“ přibližuje.



V zadním pokoji bytu faráře si návštěvníci mohou pustit videa s rozhovory pamětníků, které natočila organizace Post Bellum. Faru je možné navštívit každý týden od středy do neděle, od 9 do 17 hodin, přičemž expozice budou přístupné až do konce září.



Další program je připraven v pobočce v Bělé pod Bezdězem, která sídlí v místním zámku. „Jde o drobnou výstavu v sakristii zámecké kaple. Informační panely stručně shrnují důvody stavby sloupů ve veřejném prostoru a zmiňují největší morové rány v Evropě i v Čechách. Samostatné panely jsou věnovány sloupu na náměstí v Bělé pod Bezdězem, v Dubé, Doksech, Bakově nad Jizerou a zaniklému sloupu v Kuřívodech, který musel ustoupit vojenskému újezdu,“ zve Zikmundová. Kaple je přístupná při běžných prohlídkách muzea (každý den mimo pondělí od 9.00 do 16.00) a výstava bude otevřena do konce října.



Další informace o zmíněných i dalších výstavách jsou k dispozici na internetových stránkách www.muzeummb.cz. Návštěvníci stránek naleznou také internetovou Encyklopedii Mladá Boleslav, která zprostředkuje významné události týkající se města, významné osobnosti, zajímavá místa nebo online výstavy.



KAREL PUČELÍK





