Mladí zájemci o Charitu mají klubovnu

Vydání: 2020/40 Starost o zemi svatého Václava, 29.9.2020, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Mladí patří Charitě, Charita patří mladým. Den Charity, kdy byla slavnostně otevřena klubovna Young Caritas, se uskutečnil v pátek v Českých Budějovicích v Kanovnické ulici 18.



Klubovna Young Caritas byla slavnostně otevřena minulý pátek. Snímek Martina Nováková



Po projevu ředitele diecézní Charity Jiřího Kohouta a koordinátorky centra Martiny Langové prostory požehnal prezident diecézní Charity P. Stanislav Brožka.



„Dosud nevyužitý prostor po bývalém květinářství dostal nový a svěží ráz, takže věříme, že se zde bude líbit nejen dětem,“ říká mluvčí Charity Martina Nováková. „V nové klubovně budeme ve spolupráci s odborníky z praxe zdarma pořádat besedy, tvůrčí dílny a další aktivity pro děti a mladé lidi od tří do osmnácti let ze škol, dále pro neziskové organizace či spolky. Při neformálním vzdělávání se s ohledem na věk dětí budeme věnovat tématům, jako jsou životní hodnoty, příroda, zdraví i pomoc potřebným,“ slibuje. „Barevnou klubovnu využijí i naše sociální služby – např. pro doučování dětí ze sociálně slabých rodin nebo k výuce českého jazyka dětí cizinců ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity,“ dodává Martina Nováková.



Na pátek byla naplánována i tvůrčí dílna Hrátky s keramikou, kdy děti pod vedením výtvarnice Jany Šonkové vyrábějí keramické andílky. Ty dostanou dlouhodobě hospitalizovaní pacienti oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici.



Young Caritas při Diecézní charitě České Budějovice seznamuje děti a mládež s důležitými společenskými tématy prostřednictvím vzdělávacích workshopů a dalších aktivit. Probouzí v nich solidaritu s potřebnými a motivuje je k dobrovolnictví, které jim dává prostor tvořit lepší budoucnost. Nabízí zdarma unikátní workshopy pro základní i střední školy, kde seznamuje s důležitými hodnotami a společenskými tématy – např. o vodě, chudobě a bohatství ve světě, o kulturních rozdílech a stereotypech, o stáří i o Charitě. Projekt dává lidem od 15 do 26 let prostor uskutečňovat vlastní nápady, možnost zapojit se do pomoci potřebným i do aktivit Young Caritas.



RADEK GÁLIS

