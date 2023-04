Mladí lidé se sešli s biskupem

Vydání: 2023/14 Společné Velikonoce, 4.4.2023, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Společenství bylo tématem setkání mládeže s biskupem Tomášem Holubem. S názvem LogIn! – tedy Zapoj se! – se akce uskutečnila v Plzni před Květnou nedělí.



Na sto padesát mladých lidí se zúčastnilo akce LogIn! čili setkání s biskupem Tomášem Holubem v Plzni 31. března a 1. dubna. Snímek Soňa Pikrtová, Biskupství plzeňské



„Přijelo zhruba sto padesát lidí, někteří jen na sobotu nebo na pátek, jiní zůstali po oba dny. Většina programu se odehrávala na gymnáziu na Mikulášském náměstí, kde je velká hala,“ popisuje Terezie Metelková, ředitelka pořádajícího Diecézního centra mládeže. Díky venkovní hře se zúčastnění trochu poznali a pak už následoval společný večer chval, do kterého se zapojil i biskup Tomáš Holub. Na téma Společenství pak hovořil P. Marek Hric.



V sobotu ráno všichni slavili s biskupem a dalšími šesti duchovními mši svatou v nedalekém kostele Panny Marie Růžencové. „Zaujalo mě, když si otec biskup kladl při kázání otázku: Přijde k mladým letos o Velikonocích Ježíš? Pustíte ho do svého srdce? Pak nás vybídl, ať i my se ptáme, jestli přijde Ježíš o Velikonocích k biskupovi. A ať se za sebe navzájem modlíme, protože jsme jedno společenství,“ popsala při odjezdu účastnice Markéta.



Dopoledne patřilo venkovní šifrovací hře s během a luštěním. Po obědě byla připravena pestrá nabídka workshopů, ať už sportovních, tvůrčích či debatních. Těžší téma přineslo divadelní představení Jana Horáka Zapomenuté světlo podle textu Jakuba Demla. „Po představení se rozproudila diskuse v menších skupinkách o potřebě společenství a co pro něj dělat, jak jen nepřijímat, ale i dávat. Po celou dobu nikdo nevypadal znuděně, osamoceně, odstrčeně. Starší navazovali hovor s mladšími, povídali si o chystané cestě na Světové dny mládeže do Lisabonu. Je skvělé, že tam už se budou znát, protože hodně z nich tam jede. Bylo to spontánní. A společenstvím se opravdu žilo prakticky,“ zhodnotila Terezie Metelková.



Alena Ouředníková







