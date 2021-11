Milosrdní opravili ve Valticích varhany

2021/48, 23.11.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Díky iniciativě osmadvacetiletého varhaníka Tomáše Kollára byla letos dokončena oprava varhan v kostele sv. Augustina ve Valticích.



V současné době jsou ve zkušebním provozu. „Všechno začalo vlastně už v roce 2016, kdy mne oslovila organizátorka Noci kostelů, jestli bych v rámci programu krátce na varhany zahrál,“ začíná své vzpomínání varhaník. Před vystoupením zašel do kostela, kde v dětství hru na varhany trénoval. Od té doby tam ale dlouhé roky nebyl, protože studoval v Brně.



„Po letech jsem nástroj našel ve velmi špatném stavu. Vlastně na něj nešlo ani hrát, protože se například klapky při stisku nevracely zpět. Oslovil jsem proto vlastníky kostela, a tedy i varhan, což jsou milosrdní bratři v Brně, a oni zajistili základní údržbu nástroje, aby se vystoupení mohlo uskutečnit,“ pokračuje varhaník.



Poté začal mladý muž usilovat o generální opravu nástroje. „Zatímco skříň je barokní, vnitřní vybavení pochází z roku 1911,“ upozorňuje Tomáš Kollár. Na opravu chtěl nejdříve peníze získat pořádáním benefičních koncertů a adopcí píšťal. Velmi rychle si ale uvědomil, že potřebnou částku by se mu získat nepodařilo. „O dotace může žádat pouze vlastník, proto jsem byl rád, že se oprav ujali milosrdní bratři,“ říká varhaník. Ve třech etapách se opravy dočkaly měch, hrací stůl, traktura, vzdušnice, píšťalnice a píšťaly. Náklady se vyšplhaly na bezmála 1,5 milionu korun. Na úhradě se podíleli obyvatelé i návštěvníci Valtic, Jihomoravský kraj a největší částku zhruba 860 tisíc korun zaplatil řád milosrdných bratří.



Na opravený nástroj se bude nyní hrát při bohoslužbách i v zimě. Na léto se plánují noční prohlídky chrámu za doprovodu hry na varhany. Opravené varhany by dále mohly být využity i při letním už tradičním Koncertním cyklu Henckeovy barokní varhany. Další využití se nabízí v rámci Mezinárodní letní školy staré hudby, jejíž součástí je ve Valticích také varhanní třída. „V budoucnu bychom rádi opravili i barokní skříň, ale záleží, jestli se podaří zajistit financování jejich restaurování,“ upozorňuje sekretář řádu Vít Pospíchal.



