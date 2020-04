Milosrdní bratři na pomoc trpící Itálii

Vydání: 2020/15 Biskupové: zapalte svíčku, 7.4.2020, Autor: Václav Štaud

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

O Květné neděli se v Brně uskutečnil přímý přenos benefičního koncertu ve prospěch nemocných a zdravotníků v těžce zkoušené Itálii.



Z natáčení koncertu Pomoc pro Itálii v brněnské historické vile Stiassni. Účinkovalo Trio Bohémo, vlevo moderátor večera Vít Pospíchal. Snímek Dominika Mžyková / TV Noe



Uspořádal jej řád milosrdných bratří ve spolupráci s TV Noe, Radiem Proglas a Triem Bohemia.



Umělci vystoupili bez nároku na honorář. Moderátor Vít Pospíchal během večera hovořil s provinčním delegátem pro Čechy, Moravu a Slovensko bratrem Martinem Mackem, s ředitelkou Mezinárodního centra pro telemedicínu Veronikou Bulkovou a prostřednictvím videokonference s italským provinciálem br. Massimem Villou.



„V České republice teď svádíme boj, aby se šíření koronaviru co nejvíce zpomalilo, ideálně zastavilo. Náš řád se například stará o bezpečí nemocných i zdravotníků ve své nemocnici ve Vizovicích. Ale nesmíme zapomínat na země, kde je situace mnohem horší,“ říká převor Macek a ukazuje na Itálii a Španělsko, kde už na mnoha místech zdravotníci nezvládají nápor pacientů a ocitají se na hranici vyčerpání.



Číslo humanitárního konta bylo zveřejněno v minulém vydání KT, podrobnosti jsou na webu brněnského konventu milosrdni.cz. Jeho převor při tom chválí vlnu české solidarity, jíž je od vyhlášení sbírky svědkem. „Během pouhého týdne jsme navzdory problémům s nakupováním materiálu a náročností dopravy, kterou už mnoho organizací ve směru do Itálie odmítá, dokázali vypravit kamion s nákladem v ceně tří milionů korun. A už další den se na příslušném účtu znovu sešel celý milion. Před všemi dárci se skláním v hluboké úctě. Stav konta pravidelně zveřejňujeme na našich webových stránkách. A mohu zaručit, že každá pomoc se dostane do správných rukou. Děkujeme i za modlitby, které mají podstatně větší sílu než celá naše snaha,“ zdůrazňuje převor Martin Richard Macek.



(vaš)

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články