Mateřská škola slaví 10 let

Před třiceti lety vznikla v jedné z plzeňských mateřských škol úplně první křesťansky zaměřená třída v diecézi. Ta dala po dvaceti letech základ Mateřské škole kardinála Berana. V současné době má čtyři třídy a zájem o ni stále roste.



Zájem o mateřskou školu kardinála Berana roste.Snímek Jiří Strašek, plzeňské biskupství



„Iniciátorka Ilona Tomanová oslovila biskupa Františka Radkovského a biskupství se stalo zřizovatelem školky nesoucí jméno významného plzeňského rodáka. Úřad městského obvodu Plzeň 1 poskytl bezúplatně na pětadvacet let prostor ve Žlutické ulici,“ vzpomíná ředitelka Petra Mayerová.



Před pěti lety vznikly další dvě třídy v areálu vysokoškolských kolejí v Plzni na Borech, jedna je určená pro děti zaměstnanců Západočeské univerzity. Pro velký zájem pak byla v roce 2020 v kolejních prostorách otevřena další třída.



„Školka začínala s jednou třídou pro 24 dětí. Nyní máme třídy už čtyři s celkem 86 dětmi. Kdyby se našly prostory, uplatnila by se minimálně ještě jedna třída, zájem je totiž obrovský,“ konstatuje Petra Mayerová.



Mateřská škola kardinála Berana je primárně určena pro děti z křesťanských rodin a dvě třídy pro děti zaměstnanců univerzity, přijímá ale i děti z řad široké veřejnosti.



„Dvě třídy máme křesťansky ekumenicky orientované, denně jsou na pořadu modlitby, chvály, křesťanské písně a základy křesťanství. Docházejí k nám kněží a řádové sestry, ale i kazatelé od metodistů nebo z Křesťanského společenství. V tzv. univerzitních třídách křesťanské hodnoty samozřejmě také neopomíjíme, upozorňujeme na to rodiče už u zápisu. Děti vedeme ke komunikaci, ke zdravému řešení problémů a konfliktů, k otevřenosti,“ doplňuje ředitelka.



Ve všech třídách jsou integrovány i děti s postižením. To je případ šestileté Danielky s mozkovou obrnou, pro kterou školka nechala instalovat schodišťovou sedačku. „Velmi nám pomohly příspěvky od dárců z jednotlivých církví i z ÚMO Plzeň 1. Danielka je zatím v kočárku, ale potřebovala by vozíček, a tak děti malují obrázky, které budeme při oslavě výročí naší školky dražit jako příspěvek na vozík. I to je pro děti i rodiče svědectví o Bohu,“ zdůrazňuje Petra Mayerová.



Na oslavu 10. výročí vzniku Mateřské školy kardinála Berana jsou zváni všichni, koho potěší divadélko, kouzelník, jízda vláčkem či na koníkovi – a sice 4. června od 14. 00 hodin na Ranči Šídlovák v Plzni.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ







