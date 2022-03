Liturgický prostor katedrály dokončen

Vydání: 2022/13 Papež navštívil zraněné děti, 22.3.2022, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Šest monumentálních tapiserií slovinského umělce P. Marka Rupnika SJ pro presbytář českobudějovické katedrály požehnal minulý pátek biskup Vlastimil Kročil.



Své dílo představil v katedrále sv. Mikuláše slovinský umělec P. Marko Rupnik SJ. Snímek autor



Každá ze šesti tapiserií (376 cm x 235 cm) zobrazuje jeden ústřední motiv z knihy Zjevení sv. Jana (Apokalypsy). Doplněný je třemi menšími výjevy ze Starého či Nového zákona. Dílo Marka Rupnika je originální teologickým obsahem i výtvarným zpracováním: obrazový cyklus opticky sjednocuje celý prostor presbytáře a duchovně propojuje minulost, přítomnost i budoucnost. „Takové pojetí je v dnešní komplikované a přetechnizované době velmi důležité, neboť skutečná podstata věcí se nám snadno vytrácí,“ uvedl děkan katedrály P. Zdeněk Mareš.



Tapiserie byly vyrobeny v tkalcovské umělecké dílně Roberta Goloba ve slovinské Lublani. Celková hodnota cyklu Výjevy z Apokalypsy přesáhla částku 1,6 milionů korun, na kterou se složili dárci a sponzoři.



Po padesáti letech



Úpravy interiéru katedrály v letech 1969–1970 zahájil již biskup Josef Hlouch, ale celková obnova se uskutečnila až v letech 2011–2013 za biskupa Jiřího Paďoura, kdy na stěnách presbytáře vzniklo šest rozměrných ploch pro další uměleckou výzdobu. „Presbytář má pro každý kostel zásadní liturgický význam a nelze jej jen jednoduše esteticky vyzdobit libovolným uměleckým dílem,“ zdůrazňuje děkan Zdeněk Mareš. Na počátku bylo nutné určit ústřední téma, k jehož zpracování pak měli být vyzváni významní výtvarníci.



„Po rekonstrukci interiéru katedrály přišel biskup Jiří s tím, že tématem výjevů by měla být Apokalypsa,“ pokračuje děkan. „Byl jsem tehdy poněkud na pochybách, ale ve chvíli, kdy jsem se na tomto místě poprvé setkal s P. Markem Rupnikem, který nadšeně souhlasil, změnil jsem svůj názor. Interiér katedrály je tedy po více než půlstoletí dokončen,“ dodává P. Mareš.



Tapiserie nezraňují



Slavnostního večera se oba slovinští autoři osobně zúčastnili. Jezuitský umělec při homilii poděkoval biskupovi, že se rozhodl v současné době znovu přinést tapiserii do kostela. „Podle mě to chtělo velkou odvahu i velkou prozíravost, protože do prostoru historického kostela není možné jen tak vstoupit a intervenovat. Ale tapiserie ničemu neškodí, nezraňuje žádnou stěnu,“ uvedl P. Marko Ivan Rupnik, který připomněl, že tapiserie do křesťanského světa přinesla z Egypta koptská církev již v prvních stoletích, a slíbil, že časem vznikne i knížka, která nabídne čtenářům biblické vysvětlení jednotlivých obrazů.



RADEK GÁLIS











Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články