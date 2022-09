Litoměřická dominanta je už bez lešení

Vydání: 2022/37 Církevní školy zahájily výuku, 6.9.2022, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Oprava věže u kostela Všech svatých je téměř u konce. Město chystá i možnost nahlédnutí do jejích útrob.



Věž je již téměř po rekonstrukci. Snímek Michaela Rozsypalová



Většina oprav věže kostela Všech svatých, jejímž vlastníkem je město Litoměřice, je u konce. V posledních dnech po tříměsíční rekonstrukci zmizelo i lešení a věž i s opravenými ciferníky hodin se na konci srpna opět v plné kráse ukázala kolemjdoucím. Pracovníci stavební firmy minulý týden ještě dokončovali s práce ve spodní části věže.



Kromě fasády a pískovcových ostění se dostalo i na podlahy v horní části a v neposlední řadě také na věžní hodiny. Původně bylo v plánu jen očištění a údržba stroje, ale po postavení lešení a následném posouzení stavu bylo jasné, že bude třeba větší rekonstrukce. „Prováděla se také změna nasvícení. Zatímco dříve byla částečně nasvícená ze sousední budovy muzea, nyní je osm bodů úsporných LED světel umístěných přímo na věži,“ poznamenal investiční technik z odboru územního rozvoje Ladislav Pošík s tím, že náklady na opravu si vyžádaly přibližně šest a půl milionu korun.



Součástí rekonstrukce je i zvon, na který se ale teprve dostane. „V listopadu bude vyměněno srdce největšího ze tří zvonů věže. To stávající je zavěšené na koženém pásu, který je upevněn na vnitřním uchu, takzvaném šarnýru. Právě ten je uvolněný, a pokud se zvon rozhoupe, srdce se nekontrolovatelně pohybuje. Podle posudku zvonaře by právě kvůli tomu mohl zvon dokonce prasknout. Proto se na zvon v současné době nezvoní. Je objednáno vykování nového srdce a nový šarnýr,“ přiblížila Michaela Rozsypalová z odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu.



Virtuální zpřístupnění



Pozdně gotická věž pochází ze čtrnáctého století, ale v průběhu času byla několikrát přestavována. Uvnitř dříve sídlil i věžný, který tu měl k dispozici i byt, dokonce i se splachovací toaletou. Z bezpečnostních důvodů a kvůli velmi složité dřevěné konstrukci je však vrchol nepřístupný. Ale i to se chystá město změnit. „Aby zvídaví návštěvníci a obyvatelé města mohli do útrob městské věže přesto nahlédnout, připravujeme virtuální prohlídky této významné památky,“ nastínila Eva Břeňová, vedoucí odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu.



Věž u kostela Všech svatých přitom není ve městě jediným místem s výhledem na okolí, na Mírovém náměstí mohou zájemci navštívit vyhlídkovou věž Kalich, která nabízí srovnatelný pohled, nebo vystoupat na nedalekou věž u katedrály svatého Štěpána.



KAREL PUČELÍK







