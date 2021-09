Lipnická bible v Klementinu

Autor: Tereza Zavadilová

Vzácnou 600 let starou Lipnickou bibli zapůjčilo do pražského Klementina washingtonské Muzeum Bible. V Zrcadlové kapli ji v první půlce září zhlédly stovky lidí.

Návštěvníci si Lipnickou bibli mohli prohlédnout za sklem i jí „zalistovat" na dotekové obrazovce.



„Je to ukázka nákladnějšího kodexu té doby. Bible je psána na velmi tenkém, jemném pergamenu a vázána v kůži,“ přibližuje Karel Pacovský, doktorand Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK, který spoluvedl přípravný tým výstavy s názvem „Lipnická bible 1421–2021: Štít víry do neklidné doby“. „Bible patřila jistému Matěji z Roudnice, což mohl být farář či vzdělanec, a nevíme, zda katolík nebo utrakvista,“ připojuje Pacovský. Kniha vznikla v době husitských válek a měla sloužit jako „obránkyně proti bludařům“. Název výstavy odkazuje ke kolofónu (závěrečné „tiráži“ rukopisu), kde autor uvádí, že „zde končí štít víry, jímž bojují synové Boží“.



Ve starobylé knize zaujme zdobná iniciála zpodobňující Stvořitele v knize Genesis, někdy až komické manikuly („ručičky“ ukazující na důležité pasáže), kterých je skoro 50, Pavlův apokryf Laodicejským a také spousta studijních pomůcek včetně vpisků v češtině.



Výstava představila latinský rukopis spolu se čtyřmi kodexy z téhož období. Expozice do Klementina na krátko připutovala po dvouměsíční „zastávce“ na hradě Lipnice nad Sázavou, kde byla kniha roku 1421 dopsána (více již v letošním KT 27/28). Dokončení zdobení se datuje až o 30 let později. Další osudy rukopisu halí tajemství. Teprve ve 20. století se kniha ocitla v majetku britských sběratelů a na počátku 21. století se stala součástí sbírek washingtonského Muzea Bible. Nejnovější výsledky výzkumu Lipnické bible shrnuje kolektivní monografie, která nese stejný název jako výstava.



TEREZA ZAVADILOVÁ



