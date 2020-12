Lidský dotek dnes hrozí nákazou

Vydání: 2020/49 Světlo pro ty, kdo trpí za víru, 1.12.2020, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Koronavirová krize dolehla i na ošetřující personál Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči.



S ochrannými pomůckami vyráží zdravotní sestry za hospicovými pacienty do jejich domovů. Snímek Charita Třebíč



„Dotek a lidské slovo se najednou stávají překážkou a možným zdrojem nákazy. Je pro nás těžké držet někoho za ruku v rukavicích, ale na druhé straně je nám jasné, že to v současné době jinak nejde,“ uvedla zdravotní sestra Rut Junová. „Při úmrtí zase není možné podat ruku pozůstalým, případně je obejmout, abyste projevili upřímnou soustrast. To je opravdu nesnadné,“ doplnila vrchní sestra Jana Fialová.



„Doba pandemie je obtížná pro všechny. Plnění každodenních povinností, kdy musíme chránit sebe, pacienty i jejich pečující rodiny, znamená spoustu času navíc,“ upozornila na další fakt všeobecná sestra domácího hospice Alena Právcová. Podle jejího mínění je velmi náročné i to, že se s kolegy nemohou neomezeně setkávat, jak byli zvyklí. „Většina komunikace probíhá prostřednictvím telefonu a e-mailů. Osobní kontakt je ale nenahraditelný,“ zmínila zdravotní sestra.



Dobrou náladu pomáhá všem udržet vděčnost a láska pacientů, podpora blízkých a velmi vstřícné i laskavé prostředí třebíčské Charity, která hospic provozuje. „Tato práce je sice hodně náročná, ale také velmi naplňující. Víme, že má obrovský smysl,“ navázala na svou kolegyni Marcela Svobodová. Její slova pak potvrzují pozůstalí. „O hospicové péči jsem nevěděla do doby, než nám onemocněl tatínek. Velice nás překvapila profesionální péče, kterou mu zaměstnanci hospice poskytli. Ošetřující sestra byla plná optimismu, povzbudila nás slovem a potěšila radou i milým úsměvem. A bylo úplně jedno, jestli bylo osm hodin ráno nebo půlnoc. A když se na konci životní pouti našeho tatínka s námi pomodlila u jeho postele, dodalo nám to víru a pokoru,“ napsala v děkovném dopise Jana Vondráčková.



Kromě časové náročnosti mobilní hospicové péče třebíčská Charita zaznamenala bezmála čtyřnásobný nárůst financí na ochranné prostředky. „Zatímco loni touto dobou byly náklady okolo čtyř set tisíc korun, letos se vyšplhaly na milion šest set tisíc,“ informoval hlavní ekonom Oblastí charity Třebíč Rostislav Lavička.



LENKA FOJTÍKOVÁ









Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články