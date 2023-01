Lidé adoptují vitrážová okna kostela

Vydání: 2023/1 Poslední slova Benedikta XVI., 3.1.2023, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Opravy kostela sv. Jakuba v Moravské Nové Vsi, který zdemolovalo v červnu roku 2021 tornádo, finišují. V současné době restaurují pracovníci Vitraj Glass v Opočně vitrážová okna.



Restaurátoři vitráže opravují v dílně v Opočně. Snímek Vítězslav Zilvar



„Opravy děláme v naší dílně a po Novém roce je budeme instalovat,“ informoval o postupu prací majitel firmy Vítězslav Zilvar. Celkem se jedná o dvanáct oken. Největší je na kůru v průčelí kostela. V presbytáři byla vitráž s patronem chrámu svatým Jakubem starším, ze které se nic nezachovalo. „Restaurátoři pracují podle fotodokumentace, protože se jedná o kulturní památku, opravují se všechny vitráže do původní podoby,“ vysvětluje farář P. Marián Kalina. Celková cena restaurování i následného umístnění na původní místo přesáhne dva miliony korun.



Původní vitráže byly ve farním kostele instalovány v roce 1941 díky darům farníků. „Po vzoru předků jsme nyní nabídli opravovaná okna k adopci,“ říká P. Kalina. Každý dárce, což může být jednotlivec, rodiny, skupiny, společenství i organizace si může adoptovat jednu okenní vitráž. Podmínkou je, že přispěje alespoň na polovinu celkových nákladů na opravu konkrétní vitráže. Zbývající část zaplatí farnost. „Pět vitráží zůstává stále ještě v nabídce k adopci,“ informuje farář. Nejnižší náklady na jednu vitráž se pohybují okolo 120 000 korun. Nejdražší vyjde zhruba na čtvrt milionu.



Kostel sv. Jakuba staršího zůstal po ničivém tornádu 24. června 2021 bez střechy, štítu, s poničenou fasádou i elektroinstalací a rozbitými vitrážemi. Na opravách bylo doposud investováno bezmála dvanáct milionů korun. Náklady byly hrazeny z rozpočtu farnosti, pojistného plnění, sbírek, darů farníků a mnoha lidí i organizací nejen z České republiky, ale také ze zahraničí.



„Veliké poděkování Pánu Bohu, tisícům různých dárců a všem brigádníkům, kteří zde odpracovali nespočet hodin. Velké díky patří také všem, kdo na nás stále pamatují ve svých modlitbách,“ říká kněz.



Kromě vypracování potřebných projektů na dílčí opravy se za jeden a půl roku od tornáda podařilo vyzdít štít kostela včetně štukové omítky, opravit celou fasádu, udělat nový krov na věži s křížem, instalovat nové věžní hodiny, opravit a vyčistit zvony, vyměnit okna na věži i původní historické žaluzie, vyčistit a opravit varhany, provizorně opravit elektroinstalaci, demontovat a namontovat nová vnější okna, do nichž se budou zevnitř vkládat vitráže.



„Když se ohlédnu za uplynulými osmnácti měsíci, vidím veliký Boží zázrak, který je pro mě svědectvím, že Bůh nás nikdy neopustil, ale vždy při nás stál. Jsem mu za to vděčný,“ uzavírá P. Kalina.



LENKA FOJTÍKOVÁ







