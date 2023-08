Léto se svatým Albertem v Třinci

Vydání: 2023/34 Češi v Banátu žijí už 200 let, 22.8.2023, Autor: Ondřej Elbel

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Železárny, fotbalový klub, ale také Charitu a knihovnu mohou během prázdnin blíž poznat děti z Třince.



Na kúru dětem zahrála místní varhanice.Snímek Petr Čala



Magistrát tam letos v červenci a v srpnu zprostředkoval dětem 35 dopoledních programů. V úterý 15. srpna se zapojil Spolek sv. Alberta při tamní katolické farnosti. Už název letního příměstského programu je docela hravý: „Prázdniny v 3nci“. Zapojené spolky, firmy i městské organizace se během července a srpna střídají a díky tomu mohly děti od 10. července do 25. srpna každý pracovní den prožít něco nového. Přihlásily se také křesťanské skupiny: třinecká Charita nebo Církev bratrská. Katolíci pozvali na Léto se sv. Albertem do farního kostela, který je mu zasvěcený.



Spolek sv. Alberta se do třineckých prázdnin přihlásil už pošesté a těžil ze zkušeností z minulých let. „Sešli jsme se mezi kostelem a farou a děti se rozdělily do skupin. Někdo začal v altánu s tvořením. S manželkou jsme vzali další děti na prohlídku kostela. Povídali jsme si o historii, kdo a proč náš kostel postavil,“ vypráví třinecký farník Petr Čala. Výklad o jednotlivých částech chrámu dává příležitost vysvětlit, k čemu co slouží. „U zpovědnic si říkáme, co se děje při zpovědi. Povídáme si také o křížové cestě,“ zmiňuje některá zastavení Čala. Část prohlídky pro své vrstevníky přichystaly i děti z farnosti, které se podílely na scénce o sv. Janu Nepomuckém.



ONDŘEJ ELBEL





Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články