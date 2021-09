Léto s „duchovní babičkou“

Vydání: 2021/39 Potomek sv. Ludmily na Tetíně, 21.9.2021, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Svátek a výročí sv. Ludmily, ale také den pro rodiny prožili v sobotu lidé v Suché Lozi. U jediného kostela, který v arcidiecézi nese jméno první české světice, se mimo jiné losovali vítězové prázdninového putování.



Při setkání si děti mohly složit obraz sv. Ludmily. Snímek Markéta Matlochová



V červnu k němu všechny rodiny pozvali pracovníci arcidiecézního Centra pro rodinný život a připravili celkem padesát zastavení rozčleněných do pěti oblastí po celé arcidiecézi – míst, kde je sv. Ludmila znázorněná obrazem, sochou nebo vitráží, anebo třeba spojených s úctou k jejímu vnukovi sv. Václavovi.



Ačkoli se do losování dostali všichni, kdo splnili soutěžní úkol a navštívili zastavení aspoň několik, „čestné vítězství“ bylo jasné už předem: připadlo devítičlenné rodině Konečných z Olomouce, která za 62 prázdninových dní navštívila všech 50 míst – a to přesto, že prý „obyčejně až tak moc necestují“.



„Zalíbila se nám totiž myšlenka, že když naše děti nemohou trávit prázdniny s babičkami, stráví je s jednou babičkou, byť duchovní – svatou Ludmilou,“ říká sedminásobná maminka Jana Konečná a dodává: „Před odjezdem jsme si vždycky říkali, že se jedeme hlavně modlit za rodinu, za školu a podobně, další milá věc pak bylo soutěžení a nakonec i to, že děti šly na oběd nebo do ZOO anebo třeba poznávaly krajinu.“ Prázdninové putování se sv. Ludmilou podle ní pro celou rodinu znamenalo hledání a nalézání cest a cílů, často bloudění a návraty i nutnost uskromnit se v pohodlí. „Taky nám dalo jednu pokutu za překročení rychlosti – doufám, že další nedojdou časem – a naší dceři vzalo slepé střevo,“ doplňuje Konečná a uzavírá: „Hlavně jsme ale poznali krásu a rozmanitost celé arcidiecéze a odnesli si spoustu milých zážitků a setkání.“



