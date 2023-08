Lechovické výročí se světovými pěvci

Vydání: 2023/31 V Lisabonu vrcholí setkání mládeže, 1.8.2023, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Oslavu 300. výročí posvěcení kostela Navštívení Panny Marie v Lechovicích na Znojemsku umocnil při mši svaté pěvecký a hudební doprovod Czech Ensemble Baroque s operními hvězdami, jako je Adam Plachetka nebo Dagmar Šašková.





V Lechovicích slavili 300 let od vysvěcení chrámu.Snímek Linda Hradilová



„Modlitba, umění a věda jsou tři pilíře, které vedou k Bohu. Loucký opat Wallner, který postavil tento kostel, se zasloužil o to, aby ve Znojmě vzkvétal hudební život. Jsem proto rád, že mezi námi mohu přivítat ředitele Hudebního festivalu Znojmo Jiřího Ludvíka a jeho hosty Czech Ensemble Baroque,“ řekl v úvodu lechovický farář P. Marek Vácha, který mši svatou v neděli 23. července v 8.30 ráno sloužil.



V kázání připomněl, že jedním z nejstrašnějších bludů je, že se svět dá rozdělit na dobré a zlé lidi. Podle P. Váchy čára mezi dobrem a zlem nevede mezi hranicemi národů, náboženství ani mezi jakýmikoliv jinými hranicemi, ale protíná lidská srdce. „Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem. O nic menšího se v křesťanství nehraje. Zároveň je v nás také možnost udělat ze sebe tvora mnohem horšího, než je zvíře,“ upozornil kněz. Dále citoval teologa Josepha Ratzingera, pozdějšího papeže Benedikta XVI., že Bůh dává člověku až takovou svobodu, aby si svobodně zvolil své zatracení. „Někdy se ptáme, jak je možné, že je na světě tolik zla? Ale kdyby zlo mělo být zničeno z povrchu této země, kdo z nás by zbyl? Kdo z nás má odvahu o sobě říct: ‚Já jsem ten spravedlivý, který nikdy neudělal nic zlého‘?“ pokračoval v promluvě kazatel. Na závěr připomněl slova ruského spisovatele Alexandra Solženicyna, který na adresu lidí žijících na Západě říká, že se účastní obrovské bitvy a myslí si, že je to partie ping-pongu. Přitom je třeba pochopit, že není malých rolí a na každém z nás záleží osud světa. Celým životem se má každý proto usilovně snažit, aby v něm rostlo dobro a zlo potlačoval.



