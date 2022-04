Kříž lidického faráře v katedrále

Kříž, který visel v lidické škole i v pracovně umučeného faráře P. Josefa Štemberky, mohou o Velikonocích uctít návštěvníci katedrály.





P. Vladimír Kelnar s křížem z Lidic.Snímek Arcibiskupství pražské



Při příležitosti blížícího se červnového výročí vyhlazení Lidic jej zapůjčil Památník Lidice. „Domluvili jsme se s panem kardinálem, že kříž bude po dobu velikonočních svátků umístěn v katedrále při bohoslužbách. Pro nás je to velká čest a v souvislosti s 80. výročím vyhlazení Lidic je to i nesmírně důležité,“ říká ředitel Památníku Lidice Plk. Eduard Stehlík.



Pohnutá historie



Připomíná dramatickou historii. „Jde o kříž, který visel v lidické škole. Dá se říci, že skutečně zázrakem přestál vyhlazení Lidic. Do sbírek Památníku Lidic se dostal hned po druhé světové válce,“ objasňuje Stehlík.



Kardinál Dominik Duka doplňuje: „Už v začátcích samostatného státu visel tento kříž v lidické škole. Jenže v tehdejší antiklerikální atmosféře vyhodil tamní pan učitel P. Štemberku i s křížem ze školy. Ten ho měl pak doma, a když mu to bylo umožněno, brával ho s sebou do školy na hodiny náboženství, kde se pod ním děti modlily. V předtuše, že v Lidicích může dojít k něčemu tragickému, nechal řadu svých věcí odvézt do Buštěhradu, mezi nimi i tento kříž. Díky tomu se zachránil.“



Kardinál Duka si všímá podobností životního příběhu lidického faráře s druhým velkým mučedníkem 20. století P. Josefem Toufarem. „Máme dva velké svědky z doby diktatur 20. století. V obou případech jde – z hlediska postavení v církevní hierarchii – o nevýznamné osoby; oba působili v nevýznamných lokalitách; v životě obou hrál důležitou roli kříž, který z hlediska uměleckého zpracování také nebyl nijak významný. Stejně jako P. Josef Toufar i P. Josef Štemberka však prokázal mimořádnou duchovní sílu kněze, který skutečně žije své povolání: oběma těmto duchovním se proto podařilo ukázat nám hodnotu víry v Boha, hodnotu církve, ale také hodnotu kněžského povolání,“ upozorňuje kardinál.



Velikonoční program v katedrále zahájí na Květnou neděli 10. dubna v 10.00 mší sv. kardinál Duka. Ještě před bohoslužbou proběhne v sousední bazilice sv. Jiří obřad žehnání ratolestí, které se v průvodu donesou do katedrály. Bohoslužbu doprovodí Pražský katedrální sbor, který provede Lukášovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka a Responsorium Jana D. Zelenky In monte Oliveti.



Na Zelený čtvrtek 14. dubna bude od 9.30 sloužit kardinál Duka Missu chrismatis a v 18.00 biskup Zdenek Wasserbauer mši sv. na památku Večeře Páně. Po ní se vydá eucharistický průvod do Getsemanské zahrady v kostele Všech svatých.



Na Velký pátek bude v 18.00 sloužit mši sv. biskup Václav Malý. Provedeny budou Janovy pašije Františka Holíka v úpravě Zdeňka Pololáníka. Herečka Simona Postlerová přečte úryvky z nového díla biskupa Josefa Hrdličky „V kříži najdu vše, co hledám – Salve mundi salutare“.



Velikonoční vigilii na Bílou sobotu bude celebrovat biskup Zdenek Wasserbauer od 20.30 a nedělní pontifikální mši svatou na slavnost Zmrtvýchvstání Páně od 10.00 kardinál Dominik Duka. Jménem římského velekněze zakončí bohoslužbu apoštolským požehnáním. Zazní Missa D-dur Jana Dismase Zelenky.



Jiří Prinz, mluvčí arcibiskupství











