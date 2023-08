Kostel ve Smržovce se uchází o hlasy

Vydání: 2023/33 Radost a povzbuzení z Lisabonu, 15.8.2023, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Liberecký kraj v soutěži sbírek na opravy památek Máme vybráno reprezentuje kostel ve Smržovce. Barokní chrám přitom už dávno mohl zůstat jen na historických fotografiích.

Kostel je dominantou obce.Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra

V soutěži veřejných sbírek nazvané „Máme vybráno“ je dlouhodobě úspěšný spolek Michael, který má za cíl obnovit kostel sv. Archanděla Michaela ve Smržovce na Liberecku. Nejprve vyhrál v konkurenci památek z Libereckého kraje první kolo hlasování a nyní se uchází o podporu již v celostátním finále, kam z každého kraje postoupila jedna sbírka.



Peníze ve Smržovce shánějí na historické varhany, přičemž jejich oprava už značně pokročila. „Návštěvníci se při prohlídkách ptají, kdy mají přijít na koncert. Než se ale skutečně rozezní, tak to bude ještě chvilku trvat,“ přiznává předseda spolku Michael Martin Jakoubek. Příchozí mate vnější stav, nástroj už má totiž krásně zrekonstruované skříně i píšťaly, takže na první pohled to vypadá, že stačí jen usednout a hrát.



Aby se tak ale skutečně stalo, bude potřeba ještě asi 350 tisíc korun. Práce mohou podle vedení spolku probíhat jen díky dotaci Libereckého kraje, projektové a finanční podpoře Města Smržovky a významným a drobným dárcům. „Práce je tu ještě dost. Teď se restaurátoři zaměří na jemnou mechaniku, čekají jen na vhodnou teplotu,“ dodává Jakoubek s tím, že úkolu se ujala firma Bohumil Žloutek a syn sídlící za kopcem v Zásadě. „Mají dlouhou tradici a jsme s nimi velmi spokojení,“ pochvaluje si.



Dlouhá obnova



Rozezvučení královského nástroje bude odměnou za desítky let trvající práci. Samotný spolek funguje už skoro dvacet let, a to už tehdy měli místní za sebou léta dobrovolnické práce. „Členy spolku jsou místní, jimž je kolem sedmdesáti či osmdesáti let a kteří se už hodně pro kostel nasadili. Mě zvolili předsedou jako nejmladšího, abych na jejich činnost navázal,“ vysvětluje. Kostel byl totiž ještě před koncem doby komunistického režimu na pokraji zániku. „Tehdy o jeho obnovu pochopitelně nikdo nestál, takže zásluhy o to, že tu kostel ještě je, mají místní dobrovolníci,“ popisuje Jakoubek.



Kostel sv. Archanděla Michaela je dominantou obce i okolí. Postaven byl v barokním slohu ve druhé polovině osmnáctého století podle návrhu pražského architekta Antonína Schmidta, který je autorem například Kounického paláce na Malé Straně – dnešního srbského velvyslanectví. Hodnotnou historickou památku však v roce 1967 kriticky ohrozil požár. Oprava trvala velmi dlouho, ale i díky spolku Michael je dnes stavba v dobrém stavu. K dokonalosti schází jen aktuálně opravovaný hlavní oltář a varhany. „Ale jak to bývá, jak skončíme, hned se budeme moci pustit do nového kola rekonstrukce,“ dodává s úsměvem Martin Jakoubek.



Živá památka



Smržovecký kostel je přístupný a konají se zde prohlídky, čehož turisté rádi využívají. Pravidelné bohoslužby tu bývají každý čtvrtek od 17 hodin. Obvykle se konají v sakristii, která vyhovuje menšímu počtu lidí, ale ve slavnosti se mše sv. přesouvají do kostela. Větší slavnost místní chystají na svátek sv. Michaela, který připadá na 29. září.



Oblibu kostela potvrzuje i opakovaný úspěch v soutěži Máme vybráno. Pořádá ji Institut pro památky a kulturu. Pro kostel ve Smržovce i další památky (třeba v Ústeckém kraji evangelický kostel Vzkříšení v Hrobu) je možné hlasovat na internetových stránkách www.mamevybrano.cz do konce srpna.



KAREL PUČELÍK







