Kostel v Plasích znovu ožívá

Vydání: 2021/34 Zemřel biskup Petr Esterka, 17.8.2021, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je součástí někdejšího cisterciáckého klášterního komplexu v Plasích a nejstarším cisterciáckým kostelem v České republice, požehnal 14. srpna po celkové rekonstrukci a revitalizaci biskup Tomáš Holub u příležitosti slavnosti Panny Marie Nanebevzaté.



Chrám Nanebevzetí Panny Marie představující srdce plaského kláštera požehnal po celkové rekonstrukci 14. srpna biskup Tomáš Holub. Snímek Václav Beneš



„Opravy se dočkaly vnější plášť, vnitřní omítky i dlažba. Restaurován byl mobiliář, pět oltářů a kazatelna. V těchto dnech tu vzniká expozice o historii plaského kláštera a do konce září budou ještě probíhat drobnější práce, poté bude obnoven plný provoz kostela,“ sdělila Iva Fictumová, vedoucí projektového oddělení plzeňského biskupství.



Kostel z poloviny 12. století, který tvoří srdce národní kulturní památky kláštera Plasy a je jeho nejdůležitější stavbou, se před započetím rekonstrukce v roce 2018 ocitl téměř v havarijním stavu. Vážný statický problém nastal už ve dvacátých letech minulého století, kdy cementová omítka poškodila původní pískovcové zdivo.



Pozoruhodnou událostí při opravě kostela bylo odhalení tympanonu románského portálu v západním průčelí, který představuje architektonický unikát celoevropského měřítka.



„Mniši tento portál zazdili už v roce 1666, kdy do něj vložili portál barokní. Celkově je původní románská stavba chrámu ukryta pod raně barokní architekturou. Dochovalo se i schodiště do zaniklé kaple svatého Bartoloměje, procesní portál nebo portál, kterým chodili mniši do kostela,“ popisuje architekt Zdeněk Chudárek z Národního památkového ústavu.



Náklady na celkovou opravu kostela představují 70 milionů korun, převážná část byla hrazena z evropských fondů.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ











Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články