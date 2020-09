Kolín otevírá areál sv. Bartoloměje

Vydání: 2020/38 Lesná se raduje z nového chrámu, 15.9.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Tuto sobotu 20. září se po dvouleté rekonstrukci otevře významný gotický areál s chrámem sv. Bartoloměje v Kolíně. Návrší požehná v 16 hodin biskup Zdenek Wasserbauer, chystají se prohlídky a koncerty.



Parkány zvou kolemjdoucí do relaxační zóny. Snímek Josef Čáslava



Rozsáhlá revitalizace proměnila nejen interiér chrámu, ale též barokní zvonici, budovu staré školy, kostnici, která je množstvím pozůstatků a ornamentální výzdobou srovnatelná snad jen s tou sedleckou, a také hradby a zelené parkány. Ty nyní zdobí vinohrady, ovocný sad a bylinková zahrada. Vznikla zde tak ojedinělá relaxační zóna.



Právě z terénních úprav má největší radost i místní duchovní správce P. Ján Halama SVB. Kolínská farnost pomáhá městu organizovat znovuotevření. „Jsme rádi, že bude údržba v režii města, byla by to pro nás velká zátěž. To, že si město areál pronajalo, svědčí o našich dobrých vztazích,“ říká. A dále upozorňuje na výstavu části vzácného chrámového pokladu ve zvonici, jehož součástí jsou relikviáře, monstrance, roucha a další liturgické předměty. Nachází se tam také lapidárium se středověkými chrliči. „Zároveň ve zvonici vznikl výstavní prostor,“ dodává kněz-verbista, který slouží v místní farnosti o zhruba 400 věřících.



Další novinkou je v Kolíně odstranění mříže mezi zvonicí a chrámem, aby byl celý areál přístupný veřejnosti. Návštěvníci si uvnitř mohou vybrat ze dvou prohlídkových okruhů: jeden po kostele a kostnici, druhý ve zvonici a škole. Ta má dochovanou černou kuchyni a vznikla tam nově interaktivní expozice dějin Kolínska. Prohlídky a kurzy pro školy zajišťují pracovníci Regionálního muzea v Kolíně.



Opravy hradila EU



Rekonstrukce stála přes 90 milionů korun; většina peněz šla z evropských dotací, necelých 9 milionů dalo město. Práce ale ještě zdaleka nekončí a P. Halama je odhaduje na tři roky. „Chceme pokračovat rekonstrukcí varhan, restaurovat všechny sochy, instalovat kamerový systém a nové osvětlení, ale také chceme přeměnit presbytář do pokoncilní podoby,“ vypočítává. A dodává, že je dlouhodobě velký zájem o pořádání koncertů v tomto chrámu.



Chrám, který nevídaně spojuje ranou a vrcholnou gotiku a na jehož vzniku se podílel i dvorní karolinský architekt Petr Parléř, se začal budovat kolem roku 1260. Od roku 1995 je tato kolínská „královská koruna“, srovnatelná se svatovítským chrámem či kutnohorskou sv. Barborou, zařazena mezi národní kulturní památky.



TEREZA ZAVADILOVÁ

