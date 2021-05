Klatovský jezuitský kostel opět otevřen

Vůbec poprvé v historii klatovského kostela Neposkvrněného početí Panny Marie se v něm sešla prakticky celá biskupská konference.





Klatovský jezuitský kostel po rozsáhlé rekonstrukci požehnal 17. května biskup Tomáš Holub. Snímek Jiří Strašek



Sedmnáct českých a moravských biskupů v čele s apoštolským nunciem a pražským primasem se zúčastnili jeho žehnání po kompletní tříleté opravě.



„Kostel má smysl, když je živý, když je naplněný lidmi. Jinak by to bylo sice krásné, ale jenom muzeum. V mnoha jazycích je výraz pro kostel a pro církev stejný. Církev je totiž také stavba, která vyžaduje, abychom se angažovali, abychom vtahovali do vzájemné lásky všechny kolem,“ zdůraznil emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který při slavnostní mši svaté pronesl homilii. Stejně jako biskup Tomáš Holub a klatovský farář P. Jaroslav Hůlle vyjádřil vděčnost za spolupráci města při revitalizaci nejen jezuitského kostela, ale i sousedních katakomb. „Svědčí to o duchovní i kulturní úrovni města Klatovy,“ konstatoval emeritní biskup.



Starosta města Rudolf Salvetr obdržel v závěru bohoslužby z rukou biskupa Tomáše Holuba diecézní ocenění v podobě křišťálové plakety se slovem Děkujeme. „Ocenění chápu jako výraz poděkování Klatovanům za péči o naše město a jeho kulturní dědictví,“ připojil starosta.



Rekonstrukce interiéru i fasády kostela probíhala tři roky, náklady více než sto milionů korun uhradily zejména dotace z evropských fondů, částkou 3,5 milionů přispělo město. Slavnostní požehnání kostela bylo kvůli pandemii několikrát odloženo. „Ať je to místo, kam přicházíme k Bohu se svými radostmi a starostmi,“ popřál chrámu biskup Holub.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ







