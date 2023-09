Klášter Plasy zve k prohlídce

Vydání: 2023/38 30 let spojují Východ se Západem, 19.9.2023, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Proč děti hledají při prohlídkách někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích plazy? Jak mohou mladí návštěvníci propojovat snění a realitu při prohlídce fresek v ambitech? A co jim prozradí zdejší depozitář? Odpovědi zná kastelán Pavel Duchoň.



Klášter v Plasích je mimo jiné také východiskem letos obnovené Staré cesty, která vede do Mariánské Týnice a je součástí evropské Cisterciácké stezky. Snímek Jiří Strašek / Biskupství plzeňské



„Pátrání po plazech, přesněji řečeno po plyšových hadech, vyhlašujeme vždy na začátku hlavního prohlídkového okruhu, který trvá přes hodinu. Běžný výklad by děti tolik nezaujal, a tak hledají hady, kteří na ně vykukují třeba v knihovně, pod skříní v opatském bytě nebo jsou omotaní kolem hasicího přístroje. Tím, jak je děti hledají, si zároveň vše detailně prohlížejí. A většinou nehledají jen děti, ale i dospělí,“ usmívá se kastelán Duchoň.



Mojžíš i fresky



Proč právě hadi? „Na střeše konventu se tyčí had omotaný kolem kříže ve tvaru písmene T. Had podle pověsti vytrhl zakladatele kláštera knížete Vladislava II. ze snu a zachránil mu tak život. Může to být znázornění iniciály opata plaského kláštera Evžena Tyttla či biblický odkaz na Mojžíšova hada, který uzdravoval. Každopádně hadi udržují naše malé návštěvníky v pozornosti,“ vysvětluje kastelán.



Klášter dále nabízí dva specializované programy pro školy. První nese název Fresky – barokní malba jako prostředek tvůrčí práce a je určen především žákům základních škol či nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří v malé skupince procházejí ambity. „Skrze snový zážitek knížete Vladislava II., který vedl k založení kláštera, rozebírají, co je na freskách zachyceno, jak by to vyjádřili oni sami, a učí se tak prohlížet si umělecká díla, otevírat se vlastní fantazii,“ popisuje Pavel Duchoň.



Práce se dřevem



Druhý animační program je připraven ve zdejším Studijním depozitáři mobiliárních fondů, kde jsou uchovávány věci, které se nevešly do expozic. „Kolegové zde předvádějí péči o historický mobiliář, jak se k němu chovat. Program je určen pro středoškoláky či učně, kteří se učí pracovat se dřevem, a vysokoškoláky. Mohou si tu prohlídnout třeba nábytek starý tři sta let a vidět, jak s ním pracuje čas, jak se o něj pečuje či jaké se užívaly dříve techniky,“ doplňuje kastelán Pavel Duchoň s tím, že školní výpravy se mohou hlásit na programy na e-mailové adrese plasy@npu.cz. „Jinak tu máme spoustu dalších zajímavostí, ať už historicky doložených, či tradovaných formou pověstí. A návštěvu konventu lze spojit s prohlídkou nedalekého Centra stavitelského dědictví, kde se také nikdo nenudí,“ dodává.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ









