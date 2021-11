„Kdo vyšívá, nehřeší“

Vydání: 2021/47 Na návštěvě u papeže Františka, 16.11.2021, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

Bohatě zdobená liturgická roucha vlastnoručně vyšívaná českými šlechtičnami včetně císařovny Marie Terezie a její vnučky, z nichž některá nosili dokonce i papežové, představuje ojedinělá výstava v Západočeském muzeu.





Více než tři desítky starodávných liturgických rouch vyšívaných příslušnicemi šlechtických rodů nabízí výstava v Západočeském muzeu v Plzni. Snímek Václav Marian



Kdo vyšíval, nehřešil – název výstavy parafrázuje výrok „Kdo vyšívá, nehřeší“, který bývá připisován Marii Terezii, jediné ženské panovnici na českém trůně. Kromě výšivek, které prošly právě jejíma rukama, expozice nabízí i roucha vyšívaná její matkou Alžbětou Kristinou či vnučkou Charlottou de Angouléme, dcerou popravené Marie Antoinetty. Dále tu najdeme práce několika příslušnic starých šlechtických rodů, nejvíce exponátů pochází z 19. století.



„Nejstarší z vystavených je modrá kasule ze 17. století z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Nejmladší je sto let stará kazule ze zámku Rájec – Jestřebí, kterou vyšívala Ida Mensdorff, rozená Paar,“ prozradila kurátorka výstavy Marie Kuldová z pražského Národního památkového ústavu.



Dalším vystaveným unikátem je třeba pluviál vyšitý Sophií Schönburg – Hartenstein, který autorka vytvořila z vlečky svých svatebních šatů, jak bývalo zvykem. Podle Marie Kuldové prý měli tento pluviál na sobě dva papežové, jedním z nich byl Benedikt XVI.



Návštěvníci mohou zhlédnout i model dobové zámecké kaple či film o použitých vyšívacích technikách. „Jedná se o první výstavu v České republice zaměřující se na vlastní rukodělné práce českých šlechtičen. Vystaveno je celkem 36 kazulí, dva pluviály, jedna dalmatika a dvoje šatičky na sošku Panny Marie Svatohorské. Zapůjčené exponáty pocházejí z hradů a zámků ve správě NPÚ nebo jsou v držení původního šlechtického rodu, dále ze soukromé sbírky, kostelů několika diecézí, Arcibiskupského paláce v Praze, Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha a od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele ze Svaté Hory,“ doplňuje Romana Němečková, mluvčí Západočeského muzea.



Výstava, která se připravovala tři roky a nad níž převzal záštitu biskup Tomáš Holub, je přístupná až do 27. února 2022 denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00 hodin.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ

Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články