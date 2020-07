Kavárna pomáhá nezaměstnaným

Vydání: 2020/31 Farnosti do dnešní doby, 28.7.2020, Autor: Tereza Zavadilová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Dobročinnou kavárnu „Kafé LesS“ v podobě sociálního podniku, navíc s bezobalovým obchodem „YesBez“, který prodává výrobky v bio kvalitě, otevřela začátkem léta Charita v Příbrami. Láká na Fair Trade 100% Arabiku nebo koláče se sezonním ovocem.

„Chceme být odpovědní vůči přírodě a také něčím jiní,“ objasňuje Jiří Kala, ředitel příbramské Charity, která kavárnu s obchodem zaštiťuje. „Podáváme 100% Arabiku, která se pěstuje na malých jihoamerických plantážích v režimu ekologického zemědělství, podobně je to i s ostatními surovinami pro přípravu pokrmů nebo výrobky v obchodě,“ říká. Do jeho nabídky patří přírodně kvašené mošty či vína, farmářské bio sýry nebo olivy. Kavárenský podnik, který je s bezobalovým obchodem propojený, pak nepoužívá jednorázové kelímky a příbory, a do začátku dokonce uspořádal sbírku vysloužilého nádobí. „Sem tam se něco rozbije, takže kdyby chtěl někdo i teď pár kousků darovat, zlobit se nebudeme,“ podotýká Kala. „Ale úplně nejdůležitější pomocí je pro nás zpětná vazba – když nám lidé řeknou, jak se u nás cítí,“ dodává.



Kavárna je stejně jako obchod otevřená ve všední dny mimo úterý. Část zákazníků tvoří klienti charitního denního stacionáře, převážně senioři s poruchami paměti. „Interiér jsme schválně zařídili v retro stylu, aby se tam cítili příjemně a abychom jim pomohli vzpomenout si na předešlou dobu,“ poukazuje Kala. V obsluze působí převážně dobrovolníci, ale protože je kavárna zároveň sociálním podnikem, zaměstnává i tři paní přes úřad práce. „Každá trpí nějakým sociálním handicapem. Jedna je samoživitelka, která v době karantény přišla o práci, další nemůže sehnat práci dlouhodobě,“ vypočítává Kala.



Nový podnik bude v neposlední řadě kulturním prostorem. Zatím jsou na stěnách v interiéru k vidění fotografie z cyklu Ze života Charity. „Doprovodný program pak plánujeme zahájit na podzim,“ slibuje ředitel Kala. Po „průkopnické“ první charitní kavárně tohoto typu otevřené dříve v Kralupech nad Vltavou a tomto novém příbramském podniku by se v budoucnu v pražské arcidiecézi mohla otevřít jim podobná v Praze-Holešovicích, ale zatím se pro ni hledají vhodné prostory.



TEREZA ZAVADILOVÁ







