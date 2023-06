Katedrála je super, shodli se školáci

Proč má pan biskup skládací berlu? Co je to za „oplatky“, které kněz rozdává při mši? K čemu slouží kadidelnice? Spoustu otázek pokládaly děti ze základních a středních škol, když v posledních týdnech před prázdninami poznávaly katedrálu sv. Bartoloměje.



V sakristii si v rámci prohlídek katedrály sv. Bartoloměje děti mohly zblízka prohlédnout kněžská roucha, biskupskou berlu, kadidelnici a další bohoslužebné předměty. Vše jim vysvětlila Petra Koňaříková z biskupství. Snímek autorka.



„Zájem o školní prohlídky je rok od roku větší. Už skoro nestíháme. Letos jsme provedli 65 školních skupin a zodpověděli asi milion dotazů,“ usmívá se Petra Koňaříková, asistentka Centra pro rodinu plzeňského biskupství, která školní skupiny také doprovází.



V očích dětí se často zračí údiv, překvapení a zvědavost, mnohé z nich jsou nejen v katedrále, ale v kostele vůbec poprvé. „Je to krása, všechno se tu třpytí, jako v pohádce nebo ve filmu. Jsem tu prvně, ale určitě sem vezmu rodiče a brášku,“ těší se Eliška, žákyně druhé třídy. „Mně se líbí ten Ježíš na kříži, jak se vznáší u stropu. Už jsem ho viděla, když tu sestřenice měla křest,“ dodává její spolužačka Leontýnka. Markétka se tu ale cítí jako doma. „Chodíme sem často a teď v neděli tady půjdu k prvnímu svatému přijímání,“ prozrazuje.



Proč dělá anděl pššt?



Zatímco na jiném místě další průvodkyně ukazuje čtvrťákům ze školy pro děti s lehkým mentálním postižením zpovědnici a vysvětluje, proč anděl na její stříšce dělá pššt, desetiletá Kačenka se s konstatováním „to je krásný domeček“ uvelebí uvnitř. Její spolužák Vašek se už nemůže dočkat návštěvy kůru. „Ještě nikdy jsem neviděl ani neslyšel varhany,“ říká toužebně. „Snažíme se dětem poskytovat nejrůznější podněty, protože u mnohých z nich rodinné zázemí poznání nerozvíjí. Povědomí o základech křesťanství by mělo patřit k obecnému rozhledu,“ dodává jejich učitelka Vladimíra Hanzlíková.



Matyáš z primy Masarykova gymnázia obdivuje perfektně provedené restaurátorské práce, které v katedrále nedávno probíhaly. „Jak se vyčistily ty stěny, je to hned takové zářivé, dřív ten prostor byl dost pochmurný. Až tady jsem se dozvěděl, že za tu tmavou barvu mohly zplodiny ze Škodovky,“ konstatuje.



Ale zpět k jedné otázce z úvodu. Víte, proč má biskup skládací berlu? „No proto, že často cestuje. Takhle si ji pohodlně složí do kufříku, aby ji do auta nebo do letadla nemusel nosit vcelku,“ vysvětluje Petra Koňaříková.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ







