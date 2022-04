Kardinál ocenil osobnosti arcidiecéze

Zlatou a stříbrnou medailí sv. Vojtěcha ocenil během bohoslužby na Zelený čtvrtek kardinál Dominik Duka šest lidí spojených s pražskou arcidiecézí. Na Bílou sobotu pak bylo ve svatovítské katedrále pokřtěno patnáct dospělých.



Křest v katedrále.Martina Řehořová / Člověk a Víra



„Za velkou službu této katedrále, kde bohoslužby doprovází jeho povznášející varhanní hudba, kde vede chrámový sbor a organizuje skvělé koncerty.“ Těmito slovy ocenil kardinál Dominik Duka regenschoriho svatovítské katedrály a čerstvého sedmdesátníka Josefa Kšicu. Udělil mu zlatou medaili sv. Vojtěcha a připomněl, že je to právě Josef Kšica, kdo významně přispěl k tomu, že „nové, už hotové varhany čekají nyní u Barcelony, až je uvítá opravený západní kůr katedrály“. To by se podle pražského arcibiskupa mělo podařit letos o Vánocích.



Zlatou svatovojtěšskou medailí byl oceněn i ceremonář pražského arcibiskupství Vojtěch Mátl. „Obdržel přípravu od otce arcibiskupa Karla Otčenáška, zapsal se do liturgie královéhradecké i pražské katedrály. Jeho práce se odráží i na zahraničních bohoslužbách a při návštěvách Svatého stolce,“ uvedl kardinál Dominik Duka. Na závěr bohoslužby Missa chrismatis pak udělil ještě čtyři stříbrné medaile sv. Vojtěcha: P. Marku Váchovi za publikační činnost v oblasti teologie a církevní publicistiky; generálnímu vikáři Mons. Janu Balíkovi za práci na výstavbě nového ekonomického modelu pražské arcidiecéze; P. Stanislavu Přibylovi za publikační činnost i manažerskou práci při rekonstrukci mariánských poutních míst a sestře Dominice Bohušové. „Podílela na výstavbě sousoší sv. Vojtěcha a Radima na Libici a významně přispěla k realizaci sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly, výsostného díla sochařky paní Karly Vobišové, zde v katedrále,“ uvedl kardinál Duka.



Velkopáteční obřady v katedrále vedl biskup Václav Malý. Významnou roli při nich sehrál kříž, který kdysi patřil nacisty umučenému lidickému faráři P. Josefu Štemberkovi. Při příležitosti letošního osmdesátého výročí vyhlazení Lidic jej věřícím k uctění zapůjčil Památník Lidice, kde je kříž od konce války uchováván. Tematice kříže byl věnován i úryvek z díla emeritního olomouckého biskupa Mons. Josefa Hrdličky „V Kříži najdu vše, co hledám“, který přečetla herečka Simona Postlerová.



250 nově pokřtěných v celé diecézi



Bohoslužbu na Bílou sobotu celebroval biskup Zdenek Wasserbauer. Křest při ní přijalo patnáct dospělých osob. Celkově letos v pražské arcidiecézi přijalo o velikonoční vigilii křest více než dvě stě padesát katechumenů (v době před pandemií přijímalo v pražské arcidiecézi o Velikonocích křest kolem tří stovek dospělých věřících).



Pontifikální mši svatou na slavnost Zmrtvýchvstání Páně sloužil kardinál Dominik Duka. Zakončil ji Apoštolským požehnáním, které udělil jménem papeže Františka.



JIŘÍ PRINZ, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského





