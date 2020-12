Kam o svátcích na jesličky

Sedm betlémů se v pražské arcidiecézi o svátcích nově otevře veřejnosti v rámci projektu Křesťanské Vánoce. Celkem jich bude k vidění více než padesát.



Jesličky ve Všejanech. Snímek Křesťanské Vánoce



Kaple sv. Michala v Dejvicích nebo kostel Českobratrské církve evangelické v Braníku, kostel sv. Václava ve Dvorech-Velibech, nižborský kostel Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Jana Křtitele ve Všejanech, kostel Narození Panny Marie v Pičíně nebo kostel sv. Vavřince v Žebráku – všechny tyto chrámy se letos nově zapojily do celostátního projektu Křesťanské Vánoce. Lákají k prohlídce jesliček, a to od Štědrého dne po celé vánoční období.



„Navzdory koronakrizi máme letos početní rekord zapojených betlémů,“ raduje se Kristina Poláčková z pražského arcibiskupství, která má organizaci betlémů v rámci projektu na starosti. Novinkou letošního devátého ročníku Křesťanských Vánoc je výzva pro děti předškolního věku a z prvních stupňů ZŠ. Ty se mohou zúčastnit soutěže o nejlepší (nejdéle dvouminutové) video s tématem „Co jsme zažili s domácím betlémem“. Lze je zasílat do 6. ledna na betlemy.praha@apha.cz.



Akci doplňuje vánoční hra pro děti „Sestav si svůj betlém“, tentokrát v provedení akademické malířky Jindry Hubkové. V každém ze zapojených kostelů je pro děti k dispozici jedna z 31 postaviček s biblickým citátem na zadní straně figurky, z nichž si děti složí scénu u jesliček.



Kompletní seznam betlémů, jejich otevírací dobu a doprovodný program lze nalézt na webu krestanskevanoce.cz.



Aktuální informace o souvisejícím projektu Betlémské světlo jsou na betlemskesvetlo.cz.



TEREZA ZAVADILOVÁ

