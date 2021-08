Jump: skok do Boží náruče

Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Společenství mladých lidí, kapela, duchovní přednášky, mše svaté, večerní modlitby, divadlo i večerníčky. To všechno zahrnuje křesťanský tábor pro mladé s názvem Jump v Kostelním Vydří.





Tzv. klany mají na Jumpu čas i na výlety. Snímek Johana Bartoňová



Letos se ho ve dvou turnusech účastní 280 mladých z celé České republiky. K tomu je třeba ještě na každém turnusu připočítat okolo sedmdesáti členů „personálu“.



S nápadem uspořádat první ročník přišla Kateřina Lachmanová: „Věděla jsem, že na západ od našich hranic už dávno podobné tábory jsou. V Německu měli právě Jump. Odtud jsme přejali název. Oslovila jsem pár přátel z okruhů charismatické obnovy a nakonec jsme to zkusili,“ vzpomíná Kateřina Lachmanová, která byla mnoho let i vedoucí organizačního týmu.



Poprvé v Teplé



První Jump se uskutečnil v roce 2001 u premonstrátů v Teplé. Další ročník už ale byl v areálu karmelitánů v Kostelním Vydří, kam se na tábor jezdí dodnes. „V Teplé tehdy nebylo k dispozici potřebné zázemí. Bydlelo se v kempu pod stany pár kilometrů od kláštera, kde bylo v noci sotva pár stupňů nad nulou. Od té doby se v týmu říká ,zima jako v Teplé‘,“ zdůvodňuje s úsměvem Kateřina Lachmanová.



Při prvním ročníku organizátoři ještě netušili, zda budou následovat nějaké další. V následujících letech ale zájem prudce narůstal, takže se začalo z přihlášek losovat. Od roku 2005 běží každoročně dva turnusy, mladší a starší, které jsou označeny Jump ML a XL. „Účastníci jsou rozděleni do čtrnácti skupinek, kterým se zde říká klany, po deseti členech. Každý klan vedou dva kmotři, muž a žena. Díky menším skupinkám, které se nabízejí i v rámci personálu, se nikdo nemusí cítit sám a odstrčený,“ popisuje Libor Širůček, který s manželkou Bárou převzal roli vedoucího tábora.



Na Jumpu je nosný duchovní program. Zábavné bloky jsou zařazeny spíše na odlehčení. „Je to vlastně cosi jako charismatická konference pro mladé. Možná ještě intenzivnější, díky setkávání v malých skupinkách. Každý večer je z větší části modlitební,“ říká zakladatelka tábora.



Odlehčovací program bývá odpoledne v „kůlnách“, jak tu nazývají workshopy. Letos se nabízí například netradiční sporty, tance, potápění, deskové hry, besedy o cestování, nácvik záchranářství, ale i rukodělné či výtvarné aktivity jako šití tašek, výroba ikon, zdobených svíček a sandálů, tzv. barefootů. Nesmí chybět ani „klání klanů“ a hlavně velká táborová hra JumpCross.



První turnus Jumpu pro mládež od 15 do 18 let se uskutečnil poslední červencový týden. Skupina ve věku od 18 do 23 let si netradiční tábor užívá první týden v srpnu. Velký zájem je i o službu na Jumpu. Každoročně se ze starších účastníků rekrutují noví kmotři a další personál. Někdejší účastníci jsou dnes i členy vedoucího týmu.



„Jump už dnes není ojedinělou akcí svého druhu,“ upozorňuje vedoucí tábora Libor Širůček. Někteří, kdo jím prošli nebo se o něm jen doslechli, začali pořádat podobné tábory. Vznikly tak například Dolancamp, Enter, Raft, Sinaj, Runway, Úlet a další aktivity pro mladé. „Jsme moc rádi, že se zájemci dnes mohou účastnit podobných táborů téměř v každé diecézi,“ říká Širůček.



LENKA FOJTÍKOVÁ







