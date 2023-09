Jak bydlel stavitel chrámů Dientzenhofer

Vydání: 2023/37 Ulmovi, svědkové víry, 12.9.2023, Autor: Alena Scheinostová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Letohrádek Portheimka na pražském Smíchově se na tři měsíce otevírá veřejnosti.



Součástí oslav byla i přednáška jezuity P. Miroslava Herolda. Snímek František Nedbal / Člověk a Víra



Barokní zámeček vystavěl v roce 1728 pro svou rodinu Kilián Ignác Dientzenhofer, přední architekt ve službách šlechtických rodů, ale především řeholních řádů v čele s benediktiny. „Jedná se o originální výstavu, kvůli které byl dokonce proveden základní archivní výzkum. Díky tomu se návštěvník na téměř třech desítkách panelů dozví i zcela nové informace o historii Portheimky a o osobnosti K. I. Dientzenhofera,“ přiblížil autor výstavy, historik Pavel Fabini. Pro expozici se podařilo získat i dosud nevystavovaná dobová umělecká díla.



Zámeček vyrostl na pozemku sousedícím s pozemky jezuitů a původně k němu patřila i barokní zahrada a pole. Na výzdobě zámečku se podílely tehdejší umělecké špičky, mezi nimi Václav Vavřinec Reiner, který s Dientzenhoferem spolupracoval také na stavbě a výzdobě kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. Po požáru v roce 1872 byla většina fresek v zámku zničena a dochovala se jen nástropní malba v centrálním sále. Část zahrady i zámečku pak dále ustoupila na sklonku 19. století výstavbě baziliky sv. Václava.



Pojmenování „Portheimka“ stavba zdědila po jedněch z pozdějších majitelů – Porgesových z Portheimu. Roku 1945 byla zestátněna a později zde sídlil Svaz českých výtvarných umělců. Nyní je majetkem Městské části Praha 5, která loni ukončila spolupráci s Museem Kampa a aktuální expozicí vstupuje do samostatné výstavní činnosti. Otevřeno je zdarma, denně mimo pondělí od 7. září do 29. listopadu od 13 do 18 hodin, lze také využít komentované prohlídky nebo přednášky o historii místa.



ALENA SCHEINOSTOVÁ





Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články