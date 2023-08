Hostýn připomene kardinála

Čtrnáct životních zastavení valašského rodáka, vězně dvou totalitních režimů a litoměřického biskupa Štěpána Trochty si až do konce prázdnin mohou prohlédnout návštěvníci Svatého Hostýna.



Díla mladých umělců jsou na Hostýně k vidění až do 2. září. Snímek Milena Machálková / Člověk a Víra



Výstava „Křížová cesta kardinála Trochty“ bude v Jurkovičově sále k vidění až do 2. září – tedy do dne, kdy se na Hostýně uskuteční tradiční muklovská pouť připomínající oběti obou totalit 20. století. Také jednotlivá zastavení Trochtovy „křížové cesty“ totiž představují jeho strastiplné putování po koncentračních táborech a věznicích nacistického i komunistického režimu.



Výtvarná díla, jejichž autory jsou žáci a žákyně základních uměleckých škol, vznikla jako příprava na blížící se výročí litoměřického biskupa a také jednoho z prvních českých salesiánů. „K nadcházejícímu 50. výročí úmrtí svého rodáka kardinála Trochty oslovila naše farnost několik základních uměleckých škol ve Zlínském kraji s nabídkou, aby žáci zpracovali jeho životní křížovou cestu. Vernisáž těchto prací se v našem farním kostele uskutečnila loni v říjnu a ze Svatého Hostýna se postupně vydá do několika valašských měst, neboť výročí otce kardinála se blíží – připadá na 6. dubna příštího roku,“ shrnuje P. Stanislav Zatloukal, farář v Trochtově rodné obci Francova Lhota.



Vznik výtvarných děl si ale vedle připomínky jednoho z kandidátů na blahořečení a jeho blížícího se výročí kladl za cíl seznámit s Trochtou mladou generaci. „Do práce se zapojilo více než sto žáků a žákyň uměleckých škol a sešlo se celkem osm kompletních křížových cest,“ říká Josef Kliš z Valašské nadace, která pečuje o šíření Trochtova odkazu. „Doufáme, že jim práce nad obrázky pomohla zamyslet se nad novodobými dějinami naší země i nad osudy kardinála Trochty a že si je on jako správný salesián k sobě přitáhne,“ dodává.



JIŘÍ GRAČKA





