Hospic svatého Lazara rozšiřuje služby

Od začátku letošního roku doplnil své služby o mobilní hospicovou péči na území města Plzně a okolí Hospic svatého Lazara.



Zdravotní sestra Zuzana Topičová z týmu domácí péče Hospice svatého Lazara v Plzni se od ledna vydává za svými pacienty do jejich domácností. Snímek archiv hospice



Nevyléčitelně nemocný člověk tak může důstojně prožít své poslední dny doma, v kruhu svých blízkých.



„Potřebnost domácí hospicové péče jsme pociťovali už delší dobu, bereme ji jako logickou návaznost na naše lůžkové zařízení, které doprovází pacienty v terminálním stadiu nemoci už od roku 1998. Tři roky provozujeme podpůrnou a paliativní ambulanci, jejíž lékař dojížděl v naléhavých případech do domácností nemocných a vlastně tak službu mobilního hospice suploval,“ vysvětlila ředitelka Hospice svatého Lazara Jiřina Helíšková.



Během šesti týdnů své existence už tým domácího hospice, který čítá lékaře, zdravotní sestry a psychosociální pracovnici, posloužil ve 26 domácnostech, momentálně má v péči 11 klientů.



„Podstatou naší čtyřiadvacetihodinové péče je umožnit nevyléčitelně nemocným žít v posledních dnech, týdnech, měsících svého života tak, jak si přejí, bez zbytečného strádání a ve svém prostředí,“ zdůrazňuje hlavní lékař domácího hospice Radovan Kunc.



Služby poskytuje domácí hospic v okruhu třiceti kilometrů od Plzně, pokud kapacity dovolí i na větší vzdálenost. Součástí je také pomoc rodině, ať už psychologická a duchovní, či praktická, jako např. zapůjčení kompenzačních pomůcek nebo podání žádosti o příspěvek na péči.



„Provoz domácího hospice zatím financujeme ze svých rezerv, nemáme ještě smlouvy s pojišťovnami, čekáme na výsledek výběrového řízení. Věřím, že smlouvy s pojišťovnami získáme, ale ani ty nepokryjí veškeré náklady. Neobejdeme se bez dotací, dárců a sponzorů. Podporu nám přislíbil Plzeňský kraj,“ konstatuje ředitelka Helíšková.



Hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová rozšíření služeb Hospice svatého Lazara vítá: „Kvalita života každého jednotlivce by měla být zajištěna od jeho narození až do doby, kdy opouští tento svět. Pomoc v oblasti domácí hospicové péče a zázemí Hospice svatého Lazara mnoho klientů i jejich blízkých přivítá, protože zkušenosti zdejšího personálu jsou zárukou kvalitní péče na vysoké odborné úrovni.“



Kromě péče o klienty a jejich rodiny Hospic svatého Lazara nezanedbává ani osvětovou činnost. Mimo jiné k ní patří i pravidelné akce K smrti dobrý kafe v kavárně Moving Station u Jižního nádraží. V listopadu zde představil nejsilnější skladby Davida Bowieho hospicový lékař Radovan Kunc, 3. března tu pod mottem Smrt je bříza ozářená nocí proběhne autorské čtení Ivo Hucla.



