Horní Police se po rekonstrukci otevírá

Vydání: 2020/26 Na Bílé hoře vyroste smírčí kříž, 23.6.2020, Autor: Christian M. Pšenička

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Kompletní rekonstrukce mariánského poutního místa za více než 100 milionů korun patří mezi aktuálně největší církevní projekty oprav v České republice.



Mariánské poutní místo rekonstruovali přes dva roky. Snímek Jakub Šerých/Člověk a Víra

V sobotu 27. června se po více než dvou letech stavebních prací slavnostně otevře poutní areál v Horní Polici nedaleko České Lípy. Od 10 hodin bude sloužit slavnostní bohoslužbu litoměřický biskup Jan Baxant, na sever Čech se chystá i apoštolský nuncius Charles D. Balvo. „Protože je milovník hudby, jeho úkolem bude požehnat varhany,“ podotkl hornopolický duchovní správce P. Stanislav Přibyl.



Nové varhany dostanou prostor hned poté – od 13 hodin na ně zahraje profesor pražské Akademie múzických umění Jaroslav Tůma. „Následovat bude prezentace obnovy areálu, a především premiéra filmu o obnově Horní Police. Jde o silný příběh. Už jsem z něj kousek viděl a nemohl jsem se ubránit dojetí, protože tam promluví i ti, kdo měli toto místo rádi, ale konce oprav už se nedožili,“ zve na premiéru P. Přibyl.



V průběhu několika let se kostel Navštívení Panny Marie i přilehlý areál změnily k nepoznání. „Za necelých 110 milionů korun se nám podařilo opravit kostel zevnitř i zvenku, v oratořích a na emporách jsme zřídili místa pro expozice. Najdeme zde výstavu o dějinách a duchovním významu místa, jejíž součástí je dětský koutek. Dále jsme zrekonstruovali volně stojící zvonici a pořídili tři nové zvony, repliky těch původních. V ambitech jsme obnovili dvě věžičky a zcela znovu postavili další tři. Je toho tedy opravdu požehnaně,“ připomněl nejdůležitější úpravy administrátor farnosti. Na financování oprav se podílela z 85 % Evropská unie.



„Celé období oprav byla opravdu jízda. Nyní si připadám, jako bych dojel na horské dráze na konec, trochu se mi ještě houpe žaludek a zcela jsem se nezbavil závratě. Až pohledem nazpět člověk zjistí, do jakého bláznivého podniku se to pustil,“ říká P. Přibyl s tím, že na organizaci celého projektu pracoval pětičlenný tým, přičemž ani jeden z jeho členů v místě trvale nežije. Například P. Přibyl je na plný úvazek generálním sekretářem České biskupské konference. Během zmíněných turbulentních měsíců ale získal podle svých slov jistotu v otázce pomoci nebeských přímluvců, k nimž se často obracel: „Hodně jsme se modlili, leckde jsme žebrali, a jak říkáme, Panenka Maria se postarala,“ uzavírá P. Přibyl.



KAREL PUČELÍK

