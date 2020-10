Hejnická bazilika je opět kompletní

Vydání: 2020/43 Nabídnout ruku k pomoci, 20.10.2020, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

Kostel bývalého kláštera v Hejnicích má opravenou báň a po roce ji zdobí i mariánská korouhev. O uplynulém víkendu ji místní duchovní správce požehnal.



Oprava krytiny má vydržet desítky let. Snímek Anežka F. Pučelíková



Nová lesknoucí se měď báně i korouhev nad lucernou hejnické baziliky Navštívení Panny Marie je vidět již z dálky. V pondělí pak zmizelo lešení a práce skončily. V sobotu 17. října spolu s tamním farářem P. Pavlem Andršem vystoupala nad střechu kostela malá skupinka lidí, mezi nimiž byli ředitel Mezinárodního centra duchovní obnovy (sídlícího v bývalém františkánském klášteře) Jan Heinzl, liberecký hejtman Martin Půta či starosta města Jaroslav Demčák.



Jiný přístup než zmíněné lešení k věžičce nad kupolí neexistuje a před opravou na toto místo po desítky let nikdo nevkročil. „Vícekrát se v tomto složení nahoru asi nepodíváme,“ podotkl P. Pavel Andrš. Návštěvníky z letošního roku budou připomínat alespoň dokumenty uložené v časové schránce.



Vzhledem k aktuálním omezením kvůli šíření pandemie se o velkou akci nejednalo, ale zájemci se mohou ke slavnostnímu okamžiku vrátit pomocí videozáznamu na facebookovém profilu kláštera. Diváci tak přijdou snad jen o krkolomnou cestu nahoru vedoucí přes několik žebříků. Ne každému se přitom do výšin chtělo, i když měl tu možnost.



Více než sto dárců



Na vrcholu při krátkém obřadu P. Andrš stavbu požehnal a přečetl dlouhý list dárců, díky nimž se věž opět těší dobrému stavu. Na rekonstrukci se totiž kromě města Hejnic a Libereckého kraje finančně podílely řeholní kongregace a desítky soukromých dárců. „Lidí přispělo skutečně mnoho, hodně přes sto. Dary přicházely z celé republiky – z Prahy, Plzně či Ostravy – i ze zahraničí. A také od potomků rodu Clam-Gallasů, který se o vznik poutního místa zasloužil,“ dodal P. Andrš.



I díky dárcům se opravu povedlo dokončit přes nečekané komplikace za jediný rok. Minulý podzim se totiž při vichřici zřítila mariánská korouhev, a když měla být opravena, vyšlo najevo, že kvůli plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu bude potřeba opravit celý vnitřek báně pod korouhví. Celkové náklady opravy ještě nejsou vyčísleny, ale patrně přesáhnou dva a půl milionu korun.

