Františkáni mají novokněze

Vydání: 2023/8 Vstupujeme do postní doby, 21.2.2023, Autor: Karel Pučelík

Příloha: Diecézní zpravodajství - Litoměřická diecéze

V neděli 19. února přijal v Praze kněžské svěcení františkán Bernard Ondřej Mléčka. Už několik let však žije ve františkánské komunitě a farnosti v Liberci-Ruprechticích.





Bernard Ondřej Mléčka přijal kněžské svěcení z rukou litoměřického biskupa Jana Baxanta. Snímek Jakub Šerých / Člověk a Víra



Na slavnost do řádového kostela Panny Marie Sněžné v Praze přijeli spolubratři, rodina, přátelé a věřící z celé země. Světitelem byl litoměřický biskup Jan Baxant. „Měj stále před očima Krista, dobrého pastýře, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, a který přišel hledat a zachránit ty, kteří byli ztraceni. Ujímej se proto chudých, trpících a opuštěných lidí, neboť oni potřebují tvou pomoc, a nikdy na ně nezapomínej,“ řekl v promluvě.



Františkán Mléčka už řadu let pastoračně působí v Liberci, teď ho ale čeká nová, kněžská kapitola života. „Znamená to pro mě dvojí. Jednak nové pozvání do Ježíšovy blízkosti a úzkému vztahu s ním. On si vyvolil učedníky na prvním místě proto, aby mu byli nablízku. Druhá věc je pak ještě hlubší služba lidem, i skrze slavení eucharistie a zprostředkování Božího odpuštění ve svátosti smíření. Jsou to svátosti, jejichž hloubku budu poznávat asi celý život,“ řekl novokněz KT.



Na svou novou roli se podle svých slov těší a přiznává i obavy. „Rád bych, aby se lidé mohli setkávat s živým Bohem, aby je vedl, působil v nich. Je vždycky krásné vidět, jak Bůh jedná. Hodně mi pak leží na srdci, aby naše společenství byla otevřená, aby se v nich i lidé zvenku mohli dotknout Boží blízkosti. Oslovila mě Ježíšova slova o tom, že přišel, aby obvazoval zraněné, vyhlašoval svobodu spoutaným, chudým hlásal radostnou zprávu o tom, že Bůh je blízko,“ upřesnil.



Primice bude P. Mléčka slavit v sobotu 25. února od 11.00 v kostele sv. Antonína Paduánského v Liberci-Ruprechticích a další pak v neděli od 10.00 v katedrále sv. Václava v Olomouci.



KAREL PUČELÍK

