Festival spojil desítku společenství

Vydání: 2023/17 30 let Adopce na dálku, 25.4.2023, Autor: Radek Gális

Příloha: Diecézní zpravodajství - Českobudějovická diecéze

Multižánrový křesťanský festival UNITED city se konal v sobotu v Českých Budějovicích v Kulturním domě Vltava.



Multižánrový festival byl plný hudby i modliteb. Snímek Kryštof Capl



„Chceme podpořit místní církve ve spolupráci a vytvářet nový prostor pro setkání mladých i evangelizaci,“ uvedla cíl akce ředitelka festivalu Daniela Hurtová.



Dorazilo 700 účastníků včetně vystupujících, organizátorů a dobrovolníků, kteří se starali o chod festivalu. Akce se účastnili mladí lidé, lidé středního věku i rodiny. Mezi hudební hosty patřili písničkář Pavel Helan, slovenská worshipová kapela Espé, kapela Adonai a formace rapperů Isaac Records. Večerní vystoupení si přichystala taneční skupina United Dance. Herec Víťa Marčík mladší odehrál divadelní představení Malý princ. Napilno měla i služba duchovního poradenství a modliteb.



Představy o Bohu



Bohatý program odstartoval brzy odpoledne. Lidé se mohli vypravit např. na kreativní hudební workshop Pavla Helana či se zúčastnit jeho koncertu, nebo na seminář Marka Nováka na téma vnitřní zranění a odpuštění i na téma karikatury Boha o tom, jaké jsou nejčastější falešné představy o Bohu, jak je rozpoznat a jak se s nimi vypořádat. Další seminář se týkal tématu vnitřních zranění, kdy vznikají a jak s nimi zacházet. Jan Šeda ze sboru CityHouse Brno provedl tématem vztahů a chození. Zaměřil se i na otázku, na co si dát pozor a co vyřešit před vstupem do vztahu. Absolventka švédské biblické školy Karolína Kornhäuserová nabídla zamyšlení nad lidskou identitou a hodnotou, které nezávisí na výkonu. Influencer a farář Pavel Eder v semináři Jste to, co followujete vtáhl přítomné do tématu sociálních sítí a toho, jak digitální svět ovlivňuje naše psychické i fyzické zdraví.



Unikátní tým



„Při organizování festivalu jsme vytvořili unikátní tým složený z kmenového týmu UNITED a místních pořadatelů,“ pokračuje Daniela Hurtová. „Největší odměnou pro mě byly rozzářené obličeje Budějovických, jejich slova chvály a vděčnosti. Ve městě se konala akce pro stovky mladých lidí, spojujících církve, které při hlavním programu žehnaly mladým lidem i celému kraji. Zároveň povzbudila mladé lidi do života s Bohem.“



Duchovní poradci, kteří zajišťovali službu rozhovorů, byli vytížení celou dobu. „Obyvatelé z blízkého okolí sídliště Vltava zjistili, že je možné zdarma přijít na venkovní program, a při koncertu Pavla Helana se náměstí zcela zaplnilo,“ pokračuje Daniela Hurtová. Dobrovolníci modlitebního karavanu zaznamenali velký zájem o rozhovory, lidé využívali jejich službu až do pozdního večera. „Osobně vidím největší přínos v tom, že se projevila velká vůle akci pořádat společně. Síly spojilo deset společenství, která vyslala své zástupce do organizačního, dobrovolnického a modlitebního týmu. Vynaložila maximální úsilí na to, aby mladí zažili Boží dotyk,“ dodává Daniela Hurtová a zve v předstihu na třídenní festival UNITED, který se koná od čtvrtka 17. do soboty 19. srpna ve Vsetíně.



RADEK GÁLIS









