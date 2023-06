Festival kolem katedrály i v aréně

Vydání: 2023/24 Chceme žít jako bratři, znělo v Římě, 13.6.2023, Autor: Jana Praisová

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Prostor před katedrálou v osm večer bývá téměř prázdný. Ne tak v pátek 9. a v sobotu 10. června. Zaplnili ho lidé, kteří přišli na křesťanský festival Slezská lilie.



Lidé v rámci festivalu Slezská lilie v Ostravar Aréně prožili duchovní obnovu. Snímek Ivana Bužková / Člověk a Víra





Během koncertu zazněla Missa brevis Zdeňka Krále. Snímek Ondřej Elbel



V pátek se v hledišti objevily deštníky a pláštěnky, ale ani počáteční dešťová sprška neodradila fanoušky Báry Basikové a Ondřeje Rumla. Přivítal je Zbyněk Pražák, náměstek primátora, jenž před třinácti lety stál u počátků festivalu, který se ze skromných začátků na farní zahradě v Kunčičkách dostal až do samého centra města Ostravy. „Festival Slezská lilie je moje srdeční záležitost. V Ostravě máme zhruba padesát festivalů a určitě znáte ty největší, ale pouze jeden z nich má i duchovní přesah, a to je tento,“ uvedl Pražák. Když pak v sobotu večer před katedrálou zněla Missa brevis Zdeňka Krále, měli posluchači o čem přemýšlet. Krátce před koncertem pozdravil z pódia přítomné biskup Martin David: „Bohoslužba není jen to, co se odehrává uvnitř kostela. Bohoslužbou mají být i naše životy. Svou hudební Missu brevis napsal

Haydn, Mozart i Zdeněk Král, ale stejný úkol máme i my – napsat Missu brevis svými životy.“



Součástí třídenního festivalu byla také duchovní obnova s indickým knězem Jamesem Manjackalem. Pro slova povzbuzení a modlitbu si přijeli lidé i z jiných diecézí a ze Slovenska. „Máme teď složitější situaci s dcerou, které je šestnáct, takže si na obnově procházím, co všechno k tomu mohlo přispět, třeba naše problémy v manželství. Snažím se to zde odevzdat. Mladý duch, kterého tady cítím, dokáže mladé lidi přitáhnout a přinést jim tu změnu do života,“ je přesvědčená Irena z brněnské diecéze.



Festival pak zakončila v neděli mše svatá a závěr duchovní obnovy za kostelem sv. Antonína z Padovy v Ostravě-Kunčičkách s tak velkou účastí věřících, která tam podle organizátorů ještě nikdy nebyla.



JANA PRAISOVÁ







