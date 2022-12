Farní kavárna, která zve všechny

Vydání: 2022/52-53 Pojďme tedy do Betléma, 20.12.2022, Autor: Ondřej Elbel

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Nevyužitou hospodářskou budovu proměnili farníci ze Stěbořic u Opavy ve StodoLaKafe. Tak se jmenuje kavárna, která od listopadu nabízí nejen agapé po nedělních mších.



StodoLaKafe posloužila i po nedávném biřmování. Snímek Jiří Řeháček



„Jsme docela silné společenství věřících a je tu hodně mladých rodin. Cítíme ale i povolání být tady pro druhé. Když pozveme na dobrou kávu, tak může být farnost dostupnější i těm, kteří by na duchovní akce nepřišli,“ vysvětluje stěbořický farář P. Klement Rečlo. Na kávovou kulturu stěbořičtí dbají. S výběrem profesionálního kávovaru pomohli manželé Kvasničkovi, kteří provozují pražírnu ve Staré Bělé.



Farnosti nabídli i baristický kurz, kterým prošlo 15 žen a dívek. „Jedna maminka měla sen mít kavárničku. Tak jsme jí svěřili roli provozní a další se zapisují na služby do sdíleného kalendáře,“ přibližuje kněz. „Nabízíme všechny druhy kávy, které jsou dnes běžné. Dokonce i tu bezkofeinovou, různé čaje, horkou čokoládu. Naše baristky z domova nosí vlastní koláče, zákusky nebo třeba domácí chleba se škvarky,“ představuje nabídku.



Ke službě v kavárně patří i zatápění v kamnech. Útulné prostředí už teď přitahuje hosty zvenčí, i když je kavárna zatím v pilotním provozu. „Lidé si to mezi sebou řeknou a berou s sebou třeba návštěvy,“ vypráví P. Rečlo. Pohostinnost podle něj k farnosti patří: „Může se v tom odrážet pohostinnost Boží. Máme být jeho prodlouženou rukou tak, jak kdo umí,“ zamýšlí se stěbořický farář. Zatěžkávací zkouškou pro StodoLaKafe bude tradiční živý betlém 25. prosince. Ten začne tentokrát u Orlovny a bude pokračovat průvodem s lampičkami ke kostelu. A po programu to je od něj do StodoLaKafe jen kousek.



ONDŘEJ ELBEL



