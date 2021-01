Farní dům pomůže škole i zadluženým

Vydání: 2021/4 Pronásledování sílí, 19.1.2021, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Dlouhá léta chátrající farní dům ve Zvoli u Zábřehu se zásluhou zdejších dobrovolníků vrací k životu. Sloužit bude farnosti, potřebným lidem, školákům i všem místním obyvatelům.



Bývalý farní dům bude sloužit všem obyvatelům obce. Snímek archiv Zvolské čtyřky



Nového vzhledu, a především využití se objekt v těsné blízkosti kostela dočkal díky skupině lidí, kteří se před několika lety rozhodli přestavět budovu na multifunkční komunitní centrum. Jen krátce před Vánoci byla stavba kolaudována, nyní už v ní funguje charitní poradna a ostatní aktivity se připravují na zahájení.



„Budou se zde poskytovat sociální služby, konat přednášky a další vzdělávací akce nebo volnočasové aktivity pro děti, mládež i rodiny. Pravidelně to bude například florbal pro děti nebo cvičení dospělých, zázemí tu najdou ministranti i tři skautské družiny a sál bude využívat místní základní škola k výuce tělesné výchovy, protože nemá vlastní tělocvičnu,“ popisuje Ivana Hamplová, jež má ve farnosti koordinaci různých aktivit v centru na starosti.



A dává nahlédnout i do plánu na letošní rok. „Pokud epidemická situace dovolí, chceme uspořádat například přednášky o ochraně životního prostředí, včelařství, závislosti dětí na technologiích či bolestech zad, počítá se s koncerty nebo společným tvořením. A v létě bychom rádi navázali na využití budovy v padesátých letech, kdy se zde promítaly filmy: na přilehlé zahradě bychom rádi uspořádali letní kino,“ doplňuje Hamplová. Velkou pomoc pak představuje nově otevřený komunitní dům pro Charitu Zábřeh, která zde v rozsahu 17 hodin měsíčně bude provozovat občanskou poradnu a prostory využije jako zázemí pečovatelské služby nebo střediska osobní asistence. „Jsme rádi za možnost přiblížit se obyvatelům Zvole a okolí. Oni za námi nemusejí jezdit a my můžeme být blíž těm, kdo řeší například dluhy nebo exekuce, potřebují si vypůjčit zdravotní pomůcky či objednat naši pečovatelskou službu,“ říká ředitel zábřežské Charity Jiří Karger.



Větší část prostředků na rekonstrukci, která si vyžádala téměř osm milionů korun, poskytl Olomoucký kraj, místní akční skupina Horní Pomoraví, obec Zvole i zdejší farnost. „Největší zásluhy má ale skupina chlapů, kteří se před šesti lety do oprav domu pustili – nejprve svépomocí a později, už v rámci našeho spolku Zvolská čtyřka, s podporou veřejného financování a se stavební firmou. Jedině díky jejich úsilí se podařilo dotáhnout věc do konce,“ chválí předseda spolku Tomáš Čvančara a zakončuje: „Nyní nám zbývá zaměřit se na postupné splacení téměř dvoumilionového dluhu i na dovybavení interiéru. Pak už záleží jen na epidemické situaci, kdy se aktivity v komunitním centru budou moci naplno rozjet.“



JIŘÍ GRAČKA











