Evangelizace uprostřed velkoměsta

Vydání: 2023/3 Souboj o prezidenta vrcholí, 17.1.2023, Autor: Jiří Prinz

Příloha: Diecézní zpravodajství - Pražská arcidiecéze

Být blízko lidem, kteří nejsou blízko církvi. Tak popisují své poslání Malé sestry Ježíšovy, komunita řeholnic, které u nás mají své centrum v Praze na Černém mostě. Minulý týden je tu navštívil arcibiskup Jan Graubner.



Malé sestry Ježíšovy navštívil minulý týden v jejich bytě na Černém mostě v Praze arcibiskup Jan Graubner. Snímek archiv sester



Pár minut chůze od stanice metra Rajská zahrada, v jednom z panelových domů na zdejším sídlišti, žije pětičlenná komunita Malých sester Ježíšových. Dnes a denně vycházejí ze svého bytu za prací, kterou si cíleně vybírají tak, aby mohly být co nejblíže „obyčejným lidem“: jako Ježíš, když pracoval v Nazaretě jako tesař. „Práci si hledáme samy, zaměstnavatel musí pouze respektovat, že nosíme hábit a viditelný kříž,“ říká sestra Pavla, která sama pracuje jako referentka v kanceláři školní jídelny. Zaměstnání sester jsou rozmanitá: roznášejí poštu, pomáhají ve zdravotnictví, vaří ve školních jídelnách. „Ne každá práce je ale pro nás vhodná. Jednou jsem musela práci opustit, protože se tam děly věci, které byly v rozporu s mým svědomím,“ upozorňuje sestra Pavla.



Sousedi je mají rádi



Jinak jsou ale zkušenosti sester se životem v sekulárním prostředí převážně dobré. „Naše poslání je udělat církev blízkou lidem. Žijeme proto jako všichni ostatní. Chodí k nám na návštěvu naši kolegové z práce i naši sousedé z baráku. Za těch šestnáct let, co v tomto domě žijeme, se naše vztahy s nimi výrazně zlepšily. Zpočátku jsme cítily nedůvěru, kdežto dnes nám lidé říkají: „Dobře, že vás tu máme,“ doplňuje sestra Božena.



Budování dobrých vztahů je pak podle sester základním předpokladem pro preevangelizaci. „Necháváme lidi, aby se sami zeptali, protože teprve pak jsou připraveni naslouchat. A lidé se skutečně ptají, a tak se postupně mění jejich pohled na církev, boří se tak předsudky, které mají. U některých to dokonce vedlo až k tomu, že nás požádali, abychom jim zprostředkovaly setkání s knězem,“ uzavírá sestra Magda.



JIŘÍ PRINZ, tiskový mluvčí Arcibiskupství pražského





Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články