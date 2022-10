Dva ze tří zvonů jsou zpátky v kostele

Vydání: 2022/41 Papež apeluje na Putina, 4.10.2022, Autor: Alena Ouředníková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Plzeňská diecéze

V den svátku českého patrona sv. Václava 28. září se do kostela sv. Václava v Lokti vrátil zvon zasvěcený též svatému Václavu, jehož reliéfem je ozdoben. Požehnal ho velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou P. Jiří Šedivý.



Zvon Václav byl přivítán v kostele sv. Václava v Lokti 28. září a požehnal jej velmistr Rytířského řádku Křižovníků s červenou hvězdou P. Jiří Šedivý. Snímek Václav Beneš, Biskupství plzeňské



Místní spolek Loketské zvony si dal za cíl po osmdesáti letech vrátit na věž tři velké zvony zrekvírované za druhé světové války. „Vyhlásili jsme veřejnou sbírku a díky dárcům se už v dubnu podařilo umístit v kostele zvon Anežka. Veřejná sbírka pokračovala úspěšně, a tak mohl vzniknout zvon Václav. Váží 220 kilogramů a náklady na něj byly zhruba tři sta tisíc korun. Anežka je o sto kilo těžší a byla také přibližně o sto tisíc korun dražší,“ vypočítává Pavla Ungrová, členka spolku Loketské zvony. „Když půjde vše dobře, doufáme, že do roka přivítáme třetí a největší zvon Panna Maria, který by měl vážit kolem 500 kilogramů,“ plánuje Pavla Ungrová. Pokud se to podaří, bude z loketského farního kostela znít opět původní počet zvonů.



Zvony z věže loketského chrámu, stejně jako z mnoha jiných kostelů, byly v průběhu historie opakovaně rekvírovány k válečným účelům či ničeny požárem. Poslední obnova zvonů v kostele sv. Václava v Lokti proběhla po první světové válce, ovšem hned v roce 1942 byly tři největší z nich odvezeny německou armádou. Dodnes se zachoval jen nejmenší z nich, Floriánek.



Oba již vytvořené zvony byly odlity ve zvonařské dílně Leticie Dytrychové v Brodku u Přerova.



Více informací, jak přispět do veřejné sbírky na poslední zvon Panna Maria lze nalézt na webových stránkách spolku Loketské zvony www.loketskezvony.cz.



ALENA OUŘEDNÍKOVÁ





