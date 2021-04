Drásov má novou křížovou cestu

Vydání: 2021/15 Opět jiné Velikonoce, 7.4.2021, Autor: Lenka Fojtíková

Příloha: Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

Od konce postní doby zdobí hřbitovní zeď v Drásově čerstvě nainstalovaná křížová cesta. A zůstane tam i po Velikonocích.





S instalací ve svém volném čase pomohl podnikatel Vladimír Baláš. Snímek Alena Lavičková



„S tímto nápadem mě oslovila naše varhanice a vedoucí chrámového sboru Alena Lavičková. Obrátila se na mne s dotazem, jestli na zeď může připevnit zalaminátované obrázky. Souhlasila jsem s tím, že ilustrace budou také v rámečcích a o vše se postará obec,“ připomíná starostka Drásova Martina Bočková. Poté následoval rychlý sled událostí. Starostka objednala rámečky a do týdne od žádosti byla křížová cesta na hřbitovní zdi.



„Pan farář P. Pavel Kopecký s nápadem souhlasil a slíbil, že až se uvolní doba, křížovou cestu požehná,“ sděluje varhanice Alena Lavičková. Do týdne k obrázkům, jež dostala k dispozici z Katechetického centra v Brně na Petrově, napsala texty.



„Jsou zaměřené na zemřelé. A hřbitovní zeď jsem zvolila proto, že hřbitov je na konci obce, a tak kolem něho chodí mnoho lidí na procházku. Před necelým rokem mi zemřela maminka, a proto tam často chodím i já. Vidím, že sem někteří lidé přicházejí za svými blízkými téměř každý den, i když nejsou věřící. Myslím, že obrázky i texty je osloví,“ míní iniciátorka nápadu.



Její texty jsou krátké, zato hluboké. K prvnímu zastavení například napsala: „Pane, tak často druhé soudíme. Smiluj se nad našimi drahými zemřelými a odpusť i nám všechno odsuzování.“ Třetí zastavení připomíná každodenní nesení kříže: „Pane, ty nejlíp víš, kolik křížů nesli ti všichni, kdo zde odpočívají. Smiluj se nad nimi i nad námi nade všemi.“ U čtrnáctého zastavení je napsáno: „Hrob není konec. Láska je silnější než smrt, láska smrtí nekončí. Pane, uvítej naše drahé zemřelé ve svém království lásky, pokoje a míru.“



„Ne, doopravdy jsem to nikde neopsala. Nebylo pro mne těžké to napsat. Tatínek byl učitelem češtiny a syn je redaktorem, takže je to v rodině,“ odpovídá žena na dotaz, jestli se někde nenechala inspirovat. Zároveň upozorňuje, že u každé ilustrace je jméno její autorky Ivy Fukalové.



„Jednotlivá zastavení jsme připevnili kotevními šrouby, tudíž by měla vydržet i nepřízeň počasí. Kdyby přesto došla k úhoně, nebude problém vše opravit,“ uvádí starostka. Vedení Drásova má s farností dlouhodobě velmi dobré vztahy. V minulosti duchovní správa například poskytla na dva roky k dispozici prostory fary, aby zde mohla být provozována mateřská škola.



LENKA FOJTÍKOVÁ







Sdílet článek na:

Sekce: Diecéze, Články