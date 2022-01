Dostavba střediska pomůže i farnosti

Vydání: 2022/4 Kolik lidí se hlásí k víře, 18.1.2022

Příloha: Diecézní zpravodajství - Ostravsko-opavská diecéze

Diecézní středisko mladých se rozrůstá. Nové Komunitní centrum mezi staroveskou farou a kostelem už má střechu.



Dostavba DSM by měla začít sloužit už letos. Snímky P. Jan Slavík



Kapacitními problémy trpí Diecézní středisko mladých ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dlouhodobě. Největší místnost na faře totiž pojme nanejvýš třicítku lidí. Řešení se už teď rýsuje na staveništi opodál. Do sálu nového Komunitního centra se pohodlně vejde na šest desítek lidí. Středisko tak postupně získává vedle fary a odstaveného železničního vagonu určeného k přespávání další dominantu.



Do stavebních prací se ve Staré Vsi pustili loni v létě a ještě před koncem roku stihla firma zastřešit hrubou stavbu. „V nejbližších týdnech by měla být dodána okna a pak budou pokračovat vnitřní práce,“ vysvětluje ředitel střediska P. Jan Slavík s tím, že hotovo bude už letos. Část peněz shání farnost sama, třetinu z desetimilionové částky pokryje dotace a další díl dodá biskupství. Na dostavbu se skládali i věřící z celé diecéze ve dvou nedělních sbírkách loni a předloni. Výtěžek přesáhl

2,6 milionu Kč. „Jsem velmi vděčný všem, kteří toto dílo podpořili,“ děkuje biskup Martin David.



Dostavba umožní lepší sladění aktivit centra s místní farností. O víkendech, kdy je provoz nejvytíženější, se totiž společně na faru snadno nevejdou. Teď se farní zahrada víc otevře místním i o sobotách a po nedělní bohoslužbě. Staroveský farář P. Jan Slavík zdůrazňuje, že Komunitní centrum bude otevřené pro celou obec: „Během týdne, pokud nebudou na Diecézním středisku mládeže školy, bude možné využívat Komunitní centrum pro kroužky a další aktivity.“



V příštích letech by se tým střediska chtěl soustředit víc na adaptační a tematické pobyty pro školní třídy, aby místo pulzovalo životem i ve všedních dnech. „Myslím si, že střední školy místa s takovou nabídkou programu hledají,“ říká P. Slavík o poptávce mezi učiteli, která vychází taky ze školních vzdělávacích programů.



Díky příznivější situaci se středisko v této sezoně postupně vrací k běžnému provozu. Ruší se pouze větší akce jako ples nebo pouť do Taizé. Některé programy ale po covidové přestávce prošly inovacemi. „Třeba o tomto víkendu jsme měli duchovně-vzdělávací program zejména pro zástupce za děkanáty o tom, co znamená být v pozici lídra,“ přibližuje P. Slavík.



ONDŘEJ ELBEL







