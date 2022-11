Do Živého domu se pustili stavebníci

Salesiánské centrum v teplické části Trnovany se začalo stavět. Hotovo má být do dvou let.



Slavnostní akce se zúčastnila spolu s biskupem Janem Baxantem (vlevo) řada osobností veřejného života. Snímek archiv střediska



Tepličtí salesiáni už řadu měsíců propagují svou myšlenku na stavbu nového centra – tzv. Živého domu. Díky podpoře svého okolí se mohou pustit do samotné stavby. V pondělí 14. listopadu práce slavnostně odstartovali zástupci Salesiánské provincie, města Teplice, litoměřické diecéze, Ústeckého kraje a okolních škol.



„Don Bosco začínal v Turíně v chatrči. Teplický Živý dům má i přes svůj zanedbaný stav k chatrči daleko. Přesto za ním stojí stejná myšlenka a poslání, vybudovat v Teplicích nové místo pro děti a mladé lidi, aby se stali dobrými lidmi a poctivými občany,“ řekl provinciál českých salesiánů P. Martin Hobza, který stavbě také požehnal spolu s litoměřickým biskupem Janem Baxantem. „Každý kostel má zpravidla věž, nad Živým domem v Teplicích se tyčí hned tři takové věže,“ upozornil biskup na sousední výškové domy na sídlišti v Trnovanech.



Salesiáni v Teplicích působí více než třicet let v několika pronajatých objektech. V roce 2019 se jim naskytla příležitost koupit budovu bývalých jeslí, které přestaví podle návrhu místního architekta Jana Hanzlíka. Do plánu jim ale zasáhl aktuální růst cen, a tak první na řadu přijdou dvě patra: v jednom bude mít sídlo středisko, ve druhém komunita. Na zbytku se bude pracovat za chodu po plánovaném otevření centra v září roku 2024.



„Chceme pro Teplice jistotu místa, kde se děti a mladí lidé budou moci potkávat, hrát si, učit se a růst společně s kamarády v bezpečném prostředí. Teplice nás budou potřebovat i dalších třicet let. Živý dům je k tomu klíčem. Díky němu přispějeme k lepšímu životu v Teplicích,“ uvedla ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty Vendulka Drobná.



Ačkoliv se práce na dvacetimilionové stavbě už oficiálně rozběhly, středisko bude i nadále potřebovat finanční podporu. „Klíč k dobrému dětství drží v rukou každý dárce, každý, kdo se do projektu zapojí a pomůže, stačí tak málo, napsat v mobilu nebo na počítači www.zivydumteplice.cz a vybrat si tu svou cestu podpory a pomoci,“ zdůraznila.



