Do Benátek nejen za světci

Benátky nad Jizerou zvou na výstavy o světcích i přednášku o slavném astronomovi Tychonu Brahovi. Tamní farnost si nedávno připomněla sv. Ludmilu a zachraňuje vzácné varhany.



Sv. Jana Nepomuckého v různých podobách přibližuje výstava v Muzeu Benátecka. Snímek autorka



Výstavy „Kněžna sv. Ludmila“ k 1100. výročí jejího umučení jakož i „Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku!“ k letošnímu 300. jubileu blahořečení světce jsou k vidění v zámeckém muzeu v Benátkách nad Jizerou do konce října. Muzeum Benátecka, které sídlí v areálu zámku, zve také tento čtvrtek 21. října v 17 hodin na přednášku trojice archeologů a antropologů „Výzkum hrobky a ostatků Tychona Braha“. „Její součástí bude odhalení části roucha tohoto rudolfínského astronoma, který v Benátkách na přelomu 16. a 17. století pobýval,“ zve do muzea Monika Kolářová, vedoucí pobočky, která spadá pod Muzeum Mladoboleslavska (více o programu na muzeummb.cz). Benátky byly díky Brahovi zřejmě prvním místem v tehdejších Čechách s přesnou zeměpisnou polohou.



Tamní farnost čítá asi 70 lidí a při nedávném jubileu spolu s biskupem Václavem Malým oslavila obnovení zasvěcení dražického kostela sv. Martina též svaté Ludmile. V Benátkách také usilují o záchranu vzácných varhan z konce 18. století pro farní kostel sv. Máří Magdalény, jejich oprava začala v srpnu. Před dvěma lety na ně zahájili veřejnou sbírku, pomáhá grant Nadačního fondu Škoda auto či město (více na benateckevarhany.cz, kde je možné dozvědět se o „adopci“ jednotlivých píšťal). Projekt vychází na 1,2 milionu. Prostředky se farnost snaží sehnat i prostřednictvím benefičních koncertů ve spolupráci se scholou z Bělé pod Bezdězem i běhů s dobrovolným startovným. „Snažíme se tím také oživit obec,“ uvádí benátecký duchovní správce P. Marek Miškovský.



V době covidové uzávěry farnost pořádala také brigády ve farním lese. Přes ten vede úsek Svatojakubské stezky do Santiaga de Compostela a poutníkům nabízí farnost ubytování na faře. „Chodí jich asi dvacet ročně,“ říká kněz.



Do Benátek tuto neděli z nedaleké Lysé nad Labem „připutuje“ také výstava o papeži Janu Pavlu II. a kardinálu Stefanu Wyszyńském v režii tamního Polského klubu (více v KT 40). Zhlédnout ji lze v zámeckém kostele Narození Panny Marie do 7. listopadu, výtěžek ze vstupného podpoří varhany. Na zvon kostela chodí o nedělích i svátcích zvonit benátečtí farníci, ale i nevěřící obyvatelé.



