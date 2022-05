Diecézní Noc kostelů bude rekordní

Noc kostelů nabídne mezi více než dvěma stovkami zastavení osvědčené stálice i řadu novinek.



Nahlédnout bude možné i na faru v Jítravě, která jinak slouží poutníkům. Snímek archiv farnosti



Letošní Noc kostelů je ve všech diecézích v České republice naplánována na pátek 10. června. Pro tu litoměřickou se jedná o výjimečný ročník. Už teď je totiž jasné, že bude rekordní, co se počtů přihlášených chrámů týče. „O účast projevilo zájem 224 objektů. Je více než měsíc před akcí, přihlašování je stále otevřené, číslo tedy nemusí být ještě konečné,“ potvrzuje diecézní koordinátorka Milena Davídková.



Sklářství i církevní turistika



Na severu Čech akce proběhne pod záštitou libereckého hejtmana Martina Půty a samozřejmě i litoměřického biskupa Jana Baxanta. „Noc kostelů poskytuje pro návštěvy chrámů výjimečný čas, jsou připraveny poučné a podstatu křesťanství vysvětlující programy, přibližují se i kulturní hodnoty křesťanské hudby, stavitelství, malířství i sochařství. Může se komukoliv z vás přihodit, že vás zaujme určitý detail sakrální památky, díky jemuž budete moci pochopit i další souvislosti,“ uvádí biskup v pozdravu návštěvníkům.



Hned několik programů bude věnováno typickému řemeslu regionu. „Vzhledem k tomu, že rok 2022 byl vyhlášen Mezinárodním rokem skla, budeme připomínat také sklářství, což se zejména k tradici tohoto průmyslu v Libereckém kraji krásně hodí,“ dodává Davídková. Ani letos mezi přihlášenými nechybí kostel sv. Václava v Kunraticích u Cvikova, který sklárna Pačinek Glass, jejíž skleněné relikviáře nedávno putovaly do Vatikánu a s bývalým nunciem v ČR i do Austrálie, proměnila v expozici Křišťálový chrám.



Organizátoři nezapomínají ani na církevní turistiku. „Ta si i díky velkému množství obnovených objektů zaslouží více pozornosti,“ vysvětluje koordinátorka. Po několikaleté odmlce se představí kostel sv. Pankráce v Jítravě, jehož fara v poslední době slouží jako oblíbený penzion. Vystoupí sbor Cum decore při libereckém gymnáziu F. X. Šaldy, po celou dobu bude možné také jen setrvat a zapálit svíčku před oltářem jako vzpomínku na blízkého člověka nebo poděkování, prosbu či odpuštění.



I v Jítravě se návštěvníci nevyhnou tematice skla. „Nerada bych více prozrazovala, ale představíme objev, který jsme našli v depozitáři našeho kostela a který bude velkým překvapením pro všechny, zejména pro milovníky sklářského sakrálního umění,“ zve pastorační asistentka Radka Šturmová. Následovat bude také degustace mešních vín na faře.



KAREL PUČELÍK









