Diecézní charita v první linii

Kromě lékařů a zdravotnického personálu jsou v první linii v boji s nákazou a v pomoci ohroženým charitní pracovníci. Hlavním problémem nejen Diecézní charity Plzeň je tragický nedostatek ochranných prostředků.



Farní sál v Chebu se proměnil v šicí dílnu na výrobu roušek, zapojují se lidé všeho věku. Snímek archiv Farní charity Cheb



„Nemáme respirátory ani pro ty nejohroženější, jako jsou sestry a pečovatelky, které chodí do domácností klientů, či pracovníci v nízkoprahových centrech a zařízeních pro lidi bez domova. Dostali jsme od Plzeňského kraje jednu várku respirátorů s účinností na stupni dva. Když pominu, že bychom potřebovali účinnost tři, vydrží nám stejně jen na pár dní, totéž dezinfekce,“ konstatuje hořce ředitel Diecézní charity Plzeň Jiří Lodr. „Z toho důvodu se bojíme využít studenty jako dobrovolníky, abychom neotevřeli další bránu nákazy,“ dodává.



Ředitelka Oblastní charity Klatovy si stěžuje na nízkou četnost testování potenciálních nakažených: „Udává se, že v okrese Klatovy je nula nakažených (z pátku 27. března), ale myslím, že to není pravda, pouze se hrozně málo testuje a nakažení bez příznaků nebo s lehkým průběhem se pohybují venku. Odběrové místo je v Klatovech připraveno, ale zatím nebylo zprovozněno.“ Největší strach má o klienty Domova pokojného stáří Naší Paní. „Máme připraven krizový plán, kdy by se tým ošetřovatelek zavřel v domově bez vycházení a po dvou týdnech by byl vystřídán druhým týmem,“ líčí ředitelka Lucie Švehlová.



Už dva týdny probíhá na mnoha místech intenzivní šití roušek, do kterého se zapojují jak pracovníci, tak klienti Charity.



„Na faře jsme založili manufakturu: jedny ruce stříhají, druhé šijí, třetí žehlí. Šijeme pro všechny potřebné – i pro lidi bez přístřeší. Pro ty děláme ze starých triček roušky na jedno použití, které rozdává městská policie,“ objasňuje ředitelka Farní charity Cheb Eva Kolafová.



Potřebným nabízí Diecézní charita pobyt v noclehárnách a nízkoprahových centrech. V Chebu denní nízkoprahové centrum rozšířili o přilehlý stan s lavicemi zhruba pro čtyřicet osob. „Ve stanu i v nízkoprahovém centru mohou nyní klienti pobývat bez časového omezení, do stanu je třeba si vzít spacák či přikrývku,“ přibližuje Ondřej Špendlíček, vedoucí sociálních služeb DCHP v Chebu. „Snažíme se, aby sem chodilo co nejvíce lidí bez přístřeší a brali si ochranné pomůcky, které jsou tu k dispozici v podobě ručně šitých roušek,“ doplňuje. Díky občanským iniciativám lze najít čisté roušky zavěšené také na stromech.



Bez časového omezení poskytuje přístřeší i denní centrum a noclehárna Domova sv. Františka, který provozuje Městská charita Plzeň. „I my se potýkáme s nedostatkem ochranných pomůcek, roušky se šijí svépomocí. Od Plzeňského kraje jsme dostali jednorázovou dávku roušek, potřebovali bychom ale další. Naši lidé se drží statečně, pracují, pomáhají, nestěžují si. Všem patří obrovský dík!“ zdůrazňuje ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec.



