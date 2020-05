Dar zlínského fondu pomáhá odrazit se ode dna

Vydání: 2020/21 Oslava 100 let Jana Pavla II., 19.5.2020, Autor: Jiří Gračka

Příloha: Diecézní zpravodajství - Olomoucká arcidiecéze

Pomoc pro rodiny s dětmi i matky samoživitelky, které koronavirová epidemie uvrhla do těžké situace, nabízí od konce dubna ve Zlínském kraji nadační fond Credo.

Ilustrační foto archiv nadační fond Credo

Nabídky mezi prvními využila rodina Holých. „Na tuto možnost nás upozornila kamarádka – nás samotné by ani nenapadlo, že by nám někdo pomohl s penězi,“ říká Roman Holý. Finanční příspěvek přitom jeho rodině, která mimo jiné pečuje o dceru s Downovým syndromem, přišel velice vhod. On sám totiž ztratil krátce předtím kvůli koronavirové pandemii práci a se státními dávkami vyjít nedokázali, takže jim mezitím vznikl dluh na nájmu v městském bytě.



„Peníze z Creda nám pomohly odrazit se ode dna. Uhradili jsme dluh a ještě zůstalo něco na jídlo, plenky a další potřeby,“ říká Roman Holý, kterému se mezitím podařilo najít si nové zaměstnání. „Tuto pomoc bych doporučil všem – nemůže se stát nic horšího, než že žádost zamítnou.“



Iniciativu a výzvu „Nebojte se!“ adresují všem zájemcům lidé ze zlínského nadačního fondu Credo, jehož cílem je šíření křesťanských hodnot, podpora rodin i misijních a charitativních projektů. „Peněz máme připraveno dost, takže můžeme vyhovět všem, kdo splní stanovené podmínky: pečují o nezaopatřené děti, ocitli se v nouzi a mají trvalé bydliště ve Zlínském kraji,“ shrnuje Michaela Straková z Creda. Každá rodina, případně matka samoživitelka, musí doložit ještě jméno „garanta“ – například kněze, lékaře, učitele, sociálního pracovníka nebo jiné osoby, která situaci žadatelů zná a může ji potvrdit.



Žádat lze o příspěvek na každé nezaopatřené dítě. Pro ty se zdravotním postižením činí výše daru šest tisíc korun, na zdravé dítě pak polovina této částky. Lidé pečující o postižené dítě mohou vedle toho žádat o prostředky k úhradě speciální péče a pomůcek nebo na osobní asistenční službu.



„Lidé si často nechtějí připustit, že potřebují pomoc. Nemusejí ale mít strach, rádi vyhovíme každému, kdo podmínky uvedené na našem webu www.navzdory.credonf.cz splňuje,“ konstatuje Straková.



